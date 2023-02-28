أحد أمراض المناعة.. أسباب وأعراض البهاق وطرق علاجه

البهاق هو حالة معروفة وشائعة إلى حد ما، وهو لا يتسبب فقط في تغير لون الجلد ، ولكن يمكن أن يتسبب أيضًا في ظهور بقع بيضاء في الشعر.

معلومات لا تعرفها عن مرض البهاق

ويعتبر البهاق، أحد أمراض المناعة الذاتية، مما يعني أنه ناجم عن مهاجمة الجهاز المناعي عن طريق الخطأ لخلايا الجسم الطبيعية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.





وفي حالة مرض البهاق، يعتقد الجهاز المناعي أن الخلايا الصبغية في الجسم غريبة، وبدون الخلايا الصبغية، سيطور الجسم بقع بيضاء حول الجلد.



وفي بعض الأحيان عندما يصاب مرض البهاق، يبدأ الجسم أيضًا في استهداف الخلايا الصبغية في الشعر، مما يتسبب في انتشار اللون إلى الشعر.

معلومات لا تعرفها عن مرض البهاق



يصيب مرض البهاق حوالي واحد بالمائة من الناس بدرجات متفاوتة من الشدة؛ مما يجعل جزء صغير من هؤلاء الناس سيعانون من البهاق في الشعر.



في حين أن البعض قد يجرب كريمات الستيرويد والعلاجات الموضعية والأدوية الأخرى لعلاج البهاق ، فإن الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كان هناك أي علاجات له.



في بعض الحالات، يستمر فقدان الصبغة لدى الشخص المصاب بمرض البهاق في الانتشار طوال حياته ، بينما قد يعاني البعض الآخر من بقعة صغيرة واحدة لا تنمو أبدًا، وفي الحالات الخفيفة ولا توجد آثار جانبية مهمة أخرى مرتبطة بالمرض.