عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحد أمراض المناعة.. أسباب وأعراض البهاق وطرق علاجه

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها عن مرض البهاق

البهاق هو حالة معروفة وشائعة إلى حد ما، وهو لا يتسبب فقط في تغير لون الجلد ، ولكن يمكن أن يتسبب أيضًا في ظهور بقع بيضاء في الشعر.

 

معلومات لا تعرفها عن مرض البهاق

 

ويعتبر البهاق، أحد أمراض المناعة الذاتية، مما يعني أنه ناجم عن مهاجمة الجهاز المناعي عن طريق الخطأ لخلايا الجسم الطبيعية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.
 

نظام غذائي شهير يصيب بأمراض القلب والسرطان.. دراسة تحذر

توابل تناولها يوميا يصيب بأمراض القلب .. تعرف عليها


وفي حالة مرض البهاق، يعتقد الجهاز المناعي أن الخلايا الصبغية في الجسم غريبة، وبدون الخلايا الصبغية، سيطور الجسم بقع بيضاء حول الجلد.

وفي بعض الأحيان عندما يصاب مرض البهاق، يبدأ الجسم أيضًا في استهداف الخلايا الصبغية في الشعر، مما يتسبب في انتشار اللون إلى الشعر.

 

معلومات لا تعرفها عن مرض البهاق


يصيب مرض البهاق حوالي واحد بالمائة من الناس بدرجات متفاوتة من الشدة؛ مما يجعل جزء صغير من هؤلاء الناس سيعانون من البهاق في الشعر.

في حين أن البعض قد يجرب كريمات الستيرويد والعلاجات الموضعية والأدوية الأخرى لعلاج البهاق ، فإن الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كان هناك أي علاجات له.

في بعض الحالات، يستمر فقدان الصبغة لدى الشخص المصاب بمرض البهاق في الانتشار طوال حياته ، بينما قد يعاني البعض الآخر من بقعة صغيرة واحدة لا تنمو أبدًا، وفي الحالات الخفيفة ولا توجد آثار جانبية مهمة أخرى مرتبطة بالمرض.

البهاق الجلد تغير لون الجلد بقع بيضاء الشعر الجهاز المناعي الخلايا الصبغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال كبير جدا بهذه المدن

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

الأعلى للإعلام: وقف برنامج رياضي شهير وإحالة صفحات إلى النيابة العامة

موضوعات متعلقة

رئة الفشار مرض نادر يصيب فتاة بسبب هذه العادة.. تعرف على أعراضه

رجل يصاب بالعمى لمدة عام كامل.. والسبب صادم

مش لقطة رومانسية.. إندونيسي يرمي زوجته في البحر يثير الرعب

احترس.. استخدام الملينات بانتظام يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

ترشيحاتنا

عزة مصطفى توجه الشكر لوزارة الداخلية بعد الاستجابة لعلاج فتاة مصابة بالشلل

مفاجأة مدوية.. زيلينسكي يستعد لـ الهروب إلى أمريكا

آخر من يعطون المواعظ.. وزير الأمن الإسرائيلي ينتقد تصريحات الخارجية الألمانية

زيادة المعاشات واستثمار أموال التأمينات ..17 تصريحا لوزيرة التضامن أمام النواب

لأول مرة القندوسي أساسيًا وكهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام الداخلية

بوتين يوقع مرسوما لإنهاء معاهدات روسيا مع مجلس أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحد أمراض المناعة.. أسباب وأعراض البهاق وطرق علاجه

تحذير : هذا النوع من المكسرات يسبب السرطان .. وإليك علامات فساده

غلبه الحنين لزيارة بيت الله الحرام.. وفاة لاجئ سوري سافر من المانيا الى مكة للحج على دراجة

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

فيديو

chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

رقم صادم.. كم عملية تجميل خضعت لها عائشة الكيلاني؟| فيديو جراف

سلسلة زلازل مدمرة في هذا الموعد | تحذير من شهر مارس

بيسوق وهو نايم.. شريف منير يحكي مغامرته مع أحمد حلمى فى الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ