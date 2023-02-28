ضمن مبادرة "تكافؤ" وبقيمة 10 مليون جنيه ..تفاصيل  تسليم 200 منحة لطلاب الجامعات التكنولوجية

شاركت مجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الحكومية التابعة لوزارة المالية فى تنظيم احتفالية، لتسليم 200 طالب من طلاب الفرقة الاولى بالجامعات التكنولوجية ممن انطبقت عليهم شروط المنحة شيك لكل طالب بقيمة المصروفات باجمالى مبلغ 10 مليون جنيه مصري علي 4 سنوات.

يأتى ذلك في اطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي والمجموعة لإطلاق مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين فى استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم.

قال أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إن مبادرة "تكافؤ" تمثل نموذجا رائعا لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة ممثلا فى وزارة التعليم العالى والقطاع الاقتصادي من خلال مسئوليته المجتمعية متمثلا فى اي فاينانس والمجتمع المدنى ممثلا فى مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي لتحقيق هدف الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ودعم النابغين فيه من غير القادرين.

قالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية،الحكومية إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا المالية في مصر فإنها لا تدخر جهدا في دعم التعليم التكنولوجي ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار الاجتماعي المباشر ولا سيما دعم الشباب الأكثر طموحاً وشغفاً وبخاصة غير القادرين منهم نحو الابتكار والتعلم التكنولوجي، لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030.

أضافت راشد، أن المجموعة تقوم خلال مبادرة "تكافؤ"، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بتقديم عدد من المنح لسداد المصروفات لنحو 200 طالب من طلاب منظومة التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقدر المنحة للطالب الواحد ب10 الاف جنيه سنويا يتسفيد منها طوال سنوات دراسته شرط ان يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد ادنى سنويا ، كما تشمل المنح ايضا دعم الطالب الذى يحصل على تقدير امتياز تراكمى ويريد ان يكمل دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه طوال مرحلة دراسته العليا وتعمل المبادرة على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.