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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تسلم نظارات طبية اليوم.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تقوم جامعة القاهرة، اليوم، من خلال الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة بتسليم نظارات طبية الأشخاص الذين تم الكشف عليهم في قافلة الرمد بتاريخ 15 فبراير في مركز المؤتمرات، ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأوضحت الجامعة عبر الصفحة الرسمية الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة القاهرة، أنه سوف يتم تسليم النظارات الطبية اليوم في تمام الساعة 11 صباحا بمركز المؤتمرات.

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جامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ندوة وحوارًا مفتوحًا حول "الاستراتيجية الوطنية للشباب" للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،افتتحها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها والعاملين والطلاب.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  إن جامعة القاهرة لها مكانة عريقة وعظيمة وأي إنسان يقف بها يشعر بالفخر والامتنان بتا.ريخها، مشيدًا بالدكتور محمد الخشت كونه قائدا متميزا لمنظومة جامعة القاهرة، بجهوده وعمله وإبداعاته واهتمامه بالشباب الجامعي.

واستعرض وزير الشباب محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء حيث تمثل 7 منها التوجهات المباشرة للشباب والنشء وتضم كافة احتياجات ومتطلبات الشباب والنشء، والأخير يمثل تنظيم العمل والحوكمة داخل قطاع الشباب والنشء، وهذه المحاور هي (الشباب والمهارات الحياتية والمستقبلية والتكنولوجيا، الشباب والثقافة والترفيه والابداع الفني، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، الشباب والمشاركة فى الاقتصاد وريادة الأعمال، الشباب والعمل التطوعي وتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، الشباب والمتطلبات الأساسية للمعيشة، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية).

 

جامعة القاهرة تسليم نظارات الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة القاهرة نظارات تسليم نظارات طبية قافلة الرمد Jobs Education

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