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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

900 جنيه للمركز الأول.. كلية إعلام جامعة القاهرة تنظم مسابقة العباقرة

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

تقيم رعاية الشباب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم، مسابقة “عباقرة اعلام” للفصل الدراسي الثاني، حيث يتم تحديد عدد 60 سؤالا في المجالات المختلفة للإجابة عنها .

وتقام المسابقة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٢/٢٠٢٣، في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة ١٩ بالكلية، حيث يتم توزيع الأسئلة على المشتركين للاجابة عليها و تجميع الأعمال، ويتم تقييم الأسئلة واختيار 6 من الأعلى درجات.

جوائز مسابقة العباقرة بكلية الإعلام جامعة القاهرة

- يحصل المركز الأول على 900 جنيه.
- يحصل المركز الثاني على 600 جنيه.

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شروط مسابقة العباقرة بكلية الإعلام جامعة القاهرة

* للمتسابقين من المرحلة الثانية 2 وسائل مساعدة.

* عدم أحقية المتخلفين عن الحضور فى المواعيد المحددة بالاستمرار فى المسابقة.

* التقديم من خلال إدارة رعاية الشباب.

وعلي جانب آخر كان قد حاضر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في ندوة توعوية بعنوان "الهوية الوطنية المصرية .. الواقع والتحديات"، والتي نظمتها أسرة طلاب "من أجل مصر" بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وذلك بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.

وتناولت الندوة، عدة محاور أساسية، أهمها أبعاد الهوية المصرية، ومكوناتها، والأبعاد الحضارية المختلفة لمصر وتطورها حيث تُعد من أقدم الحضارات بالعالم التي ظهرت قبل كتابة وتدوين التاريخ، ومراحل تاريخها وبداية تاريخ مصر القديمة، والعصور والممالك التي مرت بها لتكوين الهوية الوطنية المصرية، وتطور مفهوم الدولة، والرؤية ثلاثية الأبعاد وهي المواجهة الأمنية للإرهاب، والتنمية الشاملة، وتصويب الخطاب الديني، وتطور مفهوم الأمن القومي، والتحديات التي تواجه الوطن سواء سياسية أو أيديولوجية وثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن موضوع الهوية الوطنية على درجة كبيرة من الأهمية لأنه يحدد هوية كل فرد مصري، حيث أن المواطن يستمد هويته من هوية وطنه، مشيرًا إلى أن كلمة هوية تعني مجموعة من السمات المشتركة التي تميز الوطن وتجعله مختلفًا عن غيره، موضحًا أن وجود سمات مشتركة بين جنس البشر يُعد هوية إنسانية و ليس هوية وطنية.

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