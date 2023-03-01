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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمام أطباء نيويورك.. قصة نجاح دكتور مصري في إجراء انسداد الشرايين المزمن

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

كشف الدكتور طارق رشيد استشاري القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، تفاصيل قصة نجاحه في علاج انسداد الشرايين المزمن أمام كبار الأطباء في نيويورك.

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إشادات بهيئة الرعاية الصحية بمصر في مؤتمر الجمعية الأمريكية للقسطرة القلبية |تفاصيل


وقال طارق رشيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، صباح اليوم الأربعاء، إن الخدمة المقدمة داخل الرعاية الصحية تنافس نظيرتها على مستوى العالم.


وأضاف الدكتور طارق رشيد استشاري القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، أن المواطن الغير قادر استطاع عمل عملية تكلفتها فوق المليون جنيه في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.


وتابع الدكتور طارق رشيد استشاري القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، أن هذا الأمر لم يكن ليحدث لا بإصرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الخدمة الطبية للمواطن المصري.


وأكمل الدكتور طارق رشيد استشاري القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، أنه تم عرض هذه التجربة أمام كبار الأطباء ب نيويورك ل انسداد شرايين مزمن.
 

https://youtube.com/live/_QlXXXA8Vd8?feature=share 

 

 

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