موفرة في المصاريف| دايهاتسو أوتوماتيك بـ 70 ألف جنيه

دايهاتسو ميرا موديل 1997 هي عبارة عن سيارة مدن صغيرة، وتم بناؤها من قبل شركة دايهاتسو اليابانية لصناعة السيارات، وقدمت سيارة ميرا بمجموعة متنوعة من الخيارات والاختلافات في الهيكل ، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، وتتميز بانخفاض استهلاكها للوقود بسبب محركها صغير الصحة، بالإضافة إلى أسعار طرحها في الأسواق المناسبة للجميع.

سيارة دايهاتسو ميرا موديل 1997

سيارة دايهاتسو ميرا موديل 1997

محرك دايهاتسو ميرا موديل 1997

تحصل سيارة دايهاتسو ميرا علي قوتها من محرك سعة 800 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة دايهاتسو ميرا موديل 1997

مواصفات دايهاتسو ميرا موديل 1997

تمتلك مقصورة سيارة دايهاتسو ميرا العديد من التجهيزات منها، مخارج تهوية أمامية، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، و 4 سماعات بالأبواب الجانبية، وسنتر لوك، وزجاج يدوي، ومساحة تخزين أمامية تم تثبيتها بالتابلوه، وأضاءه داخلية، وأحزمة امأن، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الباب من الداخل، ويمكن التحكم في وضعية المقاعد الأمامية بشكل يدوي.

سيارة دايهاتسو ميرا موديل 1997

تظهر دايهاتسو ميرا من الخارج بتصميم أنيق وعصري بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وإشارات أمامية تم تثبيتها في الصداد الأمامي لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايهاتسو ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود، ومقابض أبواب باللون الأسود، ومساحة زجاج خلفية.

سيارة دايهاتسو ميرا موديل 1997

سعر دايهاتسو ميرا موديل 1997

تعرض سيارة دايهاتسو ميرا موديل 1997 للبيع في سوق السيارات المستعمل بـ 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .