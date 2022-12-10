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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 180 ألف .. دايهاتسو ماتيريا للعائلة الصغيرة |صور

السيارة دايهاتسو
السيارة دايهاتسو ماتيريا

تحتل شركة دايهاتسو مكانة مميزة داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من كبار مصنعي السيارات اليابانية حول العالم، نسبة إلى الاصدارات المتنوعة، والتي تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، مثل الايقونة الرياضية تيريوس، والسيارة ديهاتسو ماتريا. 

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تعتمد السيارة دايهاتسو ماتيريا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 105 حصانا، وعزم دوران 132 نيوتن/متر عند 4400 لفة في الدقيقة، متصل بنوعان من نواقل الحركة الاول خماسي مانيوال والاخر أوتوماتيكي من 4 سرعات.

السيارة دايهاتسو ماتيريا

وتعمل جميع نواقل الحركة عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، مع محرك من 16 صمام DVVT – DOHC، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة نحو 3.8 متر، و 1.690 متر للعرض، مع قاعدة عجلات طولها 2540 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية مناسبة.

السيارة دايهاتسو ماتيريا

وتضم السيارة دايهاتسو ماتيريا مكيف هواء، وزجاج كهربائي للابواب، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، إلى جانب قفل مركزي، ومكيف هواء، وعجلة قيادة باور، ومرايات جانبية كهربائية.

السيارة دايهاتسو ماتيريا

وتعتمد السيارة دايهاتسو ماتيريا على جنوط 15 بوصة، وتضم من الداخل نظام صوتي ترفيهي، بيتما تظهر خارجيًا بمصابيح أمامية حادة المظهر، وعدد 4 ابواب بالاضافة لسعة التخزين، إلى جانب مصابيح ضباب أمامية.

السيارة دايهاتسو ماتيريا

اسعار السيارة دايهاتسو ماتيريا في السوق المصري للسيارات المستعملة 

 

تبدأ اسعار السيارة دايهاتسو ماتيريا من 180 الف جنيه لموديلات 2007 حتى 220 الف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار.

السيارة دايهاتسو ماتيريا
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