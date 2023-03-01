عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمر مبرر.. بيان عاجل من الرئيس المجري بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو

السويد وفنلندا وحلف
السويد وفنلندا وحلف الناتو

أعلن رئيس المجر، يانوش آدير، اليوم الأربعاء، أن انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أمر مبرر وعلى البرلمان أن يتخذ قراره سريعا.

وحدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، موعد استئناف بحث انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال جاويش أوغلو يوم الاثنين إن المحادثات مع السويد وفنلندا فيما يتعلق بعضوية الناتو ستستأنف في 9 مارس، بعد تأخير حدث في يناير الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أوغلو قال في أنقرة إن الاجتماع سيعقد في بروكسل وسيناقش تنفيذ المذكرة الموقعة بين البلدين.

سفير السويد بالقاهرة: انطلاق قمة "تكني" Techne Summit في نسختها الثانية

بسبب فيتو تركيا.. فنلندا تتخلي عن السويد وتتجه للانضمام إلى الناتو وحدها

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، قالت في وقت سابق، إن فنلندا تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت نفسه مع السويد، على الرغم من عرقلة تركيا لانضمام السويد.

وقالت مارين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "أرسلنا إشارة واضحة جدًا إلى تركيا وأيضًا إلى المجر، التي لم تصادق بعد، بأننا نريد الانضمام إلى الناتو معًا، وذلك يصب في مصلحة الجميع".

المجر رئيس المجر يانوش أدير السويد حلف شمال الأطلسي الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

أخبار الرياضة| اجتماع عاجل لمتعب مع الخطيب.. وانفراجة في غرامة كهربا للزمالك.. وتعليق مثير لمدرب الأبيض قبل مواجهة الأهلي

تفاصيل مشادة الشناوي مع رامي ربيعة بعد تعادل الأهلي أمام الداخلية

حبيته.. قاصر العمرانية تكشف تفاصيل علاقتها المحرمة مع سائق التوك توك

موضوعات متعلقة

موفرة في المصاريف| دايهاتسو أوتوماتيك بـ 70 ألف جنيه

بناء جدار.. إجراء عاجل من فنلندا على حدود روسيا

بسبب فيتو تركيا.. فنلندا تتخلي عن السويد وتتجه للانضمام إلى الناتو وحدها

تركيا تحدد موعدًا جديدًا لبحث انضمام فنلندا والسويد لـ الناتو

سفير السويد بالقاهرة: انطلاق قمة "تكني" Techne Summit في نسختها الثانية

بيان عاجل من الناتو بشأن مفاوضات انضمام السويد للحلف

إعلان مقلق من السويد بشأن تحرك روسيا والصين ضدها

موقف محرج للغاية.. شاهد| لحظة تعطل سيارة ملك السويد أمام المواطنين

ترشيحاتنا

حقيقة إجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة

كيلو الفراخ بـ 60 جنيهًا.. بيان عاجل من شعبة الدواجن بخصوص الأسعار

شوارع.. تعليق ناري من شوبير على تعثر الأهلي أمام الداخلية

أبرزها حظر التداول الحي.. شعبة الدواجن تقترح 3 حلول لضبط أسعار الفراخ

كواليس رفض النادي الأهلي رحيل محمد مجدي قفشة للدوري السعودي

تنبؤهات بزلازل في مصر وبركان بالبحر المتوسط .. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. أصوات البطن تشير للإصابة بأمراض عديدة

مع شروق الشمس.. رجل ينهي حياة مشرد بطريقة مأساوية في أمريكا

في ذكراها.. قصة الناجي الوحيد من مذبحة القلعة بسبب عشقه لزوجته

عايز كل الناس تاكل| تاجر يبيع الفرخة الحشو بـ25 جنيها في الشرقية.. فيديو

فيديو

بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ