أمر مبرر.. بيان عاجل من الرئيس المجري بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو

أعلن رئيس المجر، يانوش آدير، اليوم الأربعاء، أن انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أمر مبرر وعلى البرلمان أن يتخذ قراره سريعا.

وحدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، موعد استئناف بحث انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال جاويش أوغلو يوم الاثنين إن المحادثات مع السويد وفنلندا فيما يتعلق بعضوية الناتو ستستأنف في 9 مارس، بعد تأخير حدث في يناير الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أوغلو قال في أنقرة إن الاجتماع سيعقد في بروكسل وسيناقش تنفيذ المذكرة الموقعة بين البلدين.

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، قالت في وقت سابق، إن فنلندا تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت نفسه مع السويد، على الرغم من عرقلة تركيا لانضمام السويد.

وقالت مارين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "أرسلنا إشارة واضحة جدًا إلى تركيا وأيضًا إلى المجر، التي لم تصادق بعد، بأننا نريد الانضمام إلى الناتو معًا، وذلك يصب في مصلحة الجميع".