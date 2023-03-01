تحرر 1084 محضرا تموينيا لمخابز ومستودعات ومنشآت مخالفة بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهود الدورية الخاصة برصد ومتابعة ومراقبة الأسواق ومنع أى ممارسات إحتكارية وضبط المخالفات الخاصة بتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى أو البيع بأزيد من السعر وإدارة منشأت بدون ترخيص.

واطلع المحافظ على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بالتعاون مع مباحث التموين بالجيزة بشن عدد من الحملات بمختلف القطاعات بأحياء ومراكز ومدن المحافظة والتى أسفرت عن غلق ٣ منشأت عبارة عن محطتين وقود و مخبز وتحرير عدد ١٠٨٤ محضر تمويني لمخالفات بمجالات المخابز والمطاحن والمستودعات والمواد البترولية والأسواق لمخالفات نقص للكميات المعروضة وبيع بأزيد من السعر وعدم إعلان عن الاسعار وعمل بدون ترخيص أو عدم توافر شهادات صحية للعاملين او التلاعب في أوزان ومواصفات الخبز.

كما تابع محافظ الجيزة الجهود التي اسفرت عن ضبط اكثر من ٢٦ طن مواد تموينية وسلع غذائية ودقيق مدعم وأعلاف وضبط سيارة محملة بزيوت مجهولة المصدرة وأماكن لتخزين الزيوت بالمخالفة بإجمالى مضبوطات 6900 لتر و1000 كجم أخرى بغرض الإحتكار.

بالاضافه الى ضبط ٢٠ طن سلع غذائية عبارة عن ( أرز، مكرونة، زيت، سمنة، سكر ) و ٥ أطنان دقيق.

وفي حي بولاق الدكرور اسفرت الجهود عن ضبط ٣٥٠ كجم دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز السياحية، وحوالي طن أرز بمدينة الجيزة.

وفى أبوالنمرس تم ضبط حوالي ٧ الاف لتر زيوت معبأة داخل عدد 3 تنك و15 جركن مخزنة بغرض الإحتكار والتحفظ على سيارة لنقلها ١٠٠٠كجم زيوت مجهولة المصدر بالبدرشين.

كما تم ضبط عدد ٦٠ جوال دقيق بلدى مدعم بالعياط و ٥٢ جوال أخرى بالصف و 6 جوال زنة ٥٠ كجم بجنوب الجيزة بالإضافة إلى ١٨٣ جوال دقيق و١٧٠ شيكارة أسمدة زراعية بمنشأة القناطر.