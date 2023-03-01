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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بقنا السبت المقبل

أغنام
أغنام

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن انطلاق أولى الحملات  القومية خلال عام 2023، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بدءاً من يوم السبت الموافق 4 مارس 2023 بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك فى إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقال محافظ قنا، إن الدولة تبذل جهوداً حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها.

 

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و ناشد محافظ قنا ، المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه أشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، إلى أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

و أكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بأنه سوف يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية.
 

قنا تحصين الماشية الثروة الحيوانية حمى الوادى المتصدع الحمى القلاعية الحملات القومية

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