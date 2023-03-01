وكيل تعليم الأقصر: نحاول إعادة استقطاب الطلاب إلى بيتهم الثاني

أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، لقاءً مفتوحاً تحت عنوان "تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المدرسة لدى طلاب المرحلة الثانوية" بمكتبة مصر العامة.

قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر: "لاحظنا في الآونة الأخيرة عزوفاً واضحاً من أبنائنا الطلاب عن الحضور بالمدارس، فكان لابد لنا من وقفة لإعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة استقطاب الطلاب إلى بيتهم الثاني مرة أخرى".

وأضاف: "وكانت الخطوة الأولى بهذا الصدد هو الحوار، نعم تراءى لي أن نعقد حواراً مع أبنائنا من طلاب الثانوية العامة، نسمعهم ونتفهم رغباتهم ونجيب على استفساراتهم، ونبحث عن الأسباب ونجتهد في علاجها".

حضر الحوار الطلاب والإجابة على تساؤلاتهم الدكتور مصطفى محمود الأستاذ بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، الشيخ عمر خليل مدير عام منطقة وعظ الأقصر، والأب رويس عبد الملاك راعي كنيسة العذراء بالعديسات .

واستهل وكيل التعليم كلمته الافتتاحية خلال اللقاء ممازحاً الطلاب: "لقد هجرتم مدارسكم، وأراها هجرة غير شرعية"، ثم تبادل الحديث مع العديد من طلاب وطالبات المحافظة، وبعدها ألقى الدكتور محمود مصطفى كلمته، وبدأت المنصة في استقبال الأسئلة.

كما حضر اللقاء هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، وقيادات من تعليم الأقصر.

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