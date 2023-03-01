مشروع 30 مليون بيضة.. الكرتونة بـ 95 جنيها وبيع الدجاج بسعر تنافسي| التفاصيل والمكان

-مشروع الـ 30 مليون بيضة يواجه جشع التجار

-توفير كراتين بيض للمواطنين بالقليوبية من إنتاج مشروع المحافظة بـ 95 جنيها

-معرض دائم للمواطنين والتنسيق مع الغرفة التجارية لتوزيع البيض

-بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سيارات بيع البيض أمام ديوان عام المحافظة بأسعار مخفضة من مشروع الـ 30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك إسهاما من المحافظة لدعم المواطنين ومحاربة جشع التجار واستغلالهم.

وفى إطار محاربة غلاء الأسعار، فتقرر توفير كراتين بيض للمواطنين من إنتاج مشروع المحافظة للبيض بديوان عام المحافظة سعر كرتونة البيض الأبيض 95 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 96 جنيها.

جدير بالذكر أنه سيتم يوميا توفير سيارات لبيع البيض للمواطنين أمام ديوان عام المحافظة، ووجه المحافظ بعمل معرض دائم للمواطنين والتنسيق مع الغرفة التجارية لتوزيع البيض في معارض "أهلا رمضان" التي تقيمها المحافظة للمواطنين لبيع البيض بأسعار مخفضة أقل من مثيلها في الأسواق والماركت، مشيرا إلى أن المشروع هدفه الأول هو دعم المواطن وتوفير المنتج له بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

يذكر أن مشروع الـ 30 مليون بيضة ضمن مشروعات المحافظة وتبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي 30 مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، ويساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين وتهتم المحافظة بالمشروع اهتماما بالغا ويتم متابعته من خلال أعضاء مجلس الإدارة المتخصصين في هذا المجال سواء من الزراعة أو الطب البيطري، وانعكس ذلك على جودة الإنتاج الذي ينتجه المشروع وتربية السلالات الجيدة.