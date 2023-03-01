"المصرية اليابانية" تبحث تعزيز التعاون مع وفد من جامعة توكاي

أكد ‏الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تتبني النموذج اليابانى فى التعليم الذى يدعم الابتكار والابداع ويؤهل الطلاب الى المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.

وخلال استقباله اليوم الأربعاء، وفدا من جامعة توكاي اليابانية بمدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية، يضم الدكتور المؤمن عبد الله البروفيسور بالجامعة وعدد من الطلاب اليابانيين، بحث عدلي سبل تعزيز التعاون العلمى والأكاديمي بين الجامعتين فى مجال العلوم الانسانية واللغات، مؤكدا أن الجامعة تعتز بأن لديها شراكات علمية مع 15 جامعة من كبرى الجامعات فى اليابان التى حصل ٢٢ من علمائها على جائزة نوبل.

واستعرض "عدلي" نشأة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية وتم استعراض أهم البرامج الدراسية التى تقدمها كليات الجامعة والمنح الدراسية كما تم استعراض استراتيجية الجامعة التى تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها.

وقام وفد جامعة توكاي اليابانية بجولة فى معامل الجامعة والمكتبة ومبنى الأنشطة الطلابية.

حضر اللقاء الدكتوره منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات ، والدكتور عادل بدير عميد كلية هندسة الحاسبات والالكترونيات ، والدكتور محمد مختار عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية ، والدكتور عادل السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة ، والدكتور احمد يحيي عبيد عميد كلية ادارة الاعمال الدولية، والدكتور معتز عبد الوهاب مساعد نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.