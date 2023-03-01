افتتاح المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية

افتتحت مكتبة الإسكندرية المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية تحت عنوان "نحو إفريقيا بلا حدود"، بالتعاون مع جامعة سنجور، والوكالة الجامعية الفرنكوفونية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية؛ والسيد تيري فيردل، رئيس جامعة سنجور؛ والأستاذة سها عامر، رئيس الحرم الفرانكفوني بالإسكندرية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية؛ والسفير مارك باريتي، سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية، والسفير محمدو لابارانج، سفير الكاميرون بجمهورية مصر العربية، والسفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

وقالت الدكتورة مروة الصحن، مدير مركز الأنشطة الفرانكفونية بمكتبة الإسكندرية؛ اننا سوف نحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز الأنشطة الفرنكوفونية بداخل مكتبة الإسكندرية يوم 23مايو 2023.

وأكدت ان "أفريقيا بلا حدود" هو موضوع هام جدًا والهدف منه اليوم أن نطرح مشروعات للتعاون بين الدول الأفريقية في جميع المجالات مثل التبادل التجاري والسياحي وحقوق الإنسان والصحة العامة وأيضًا تبادل المعرفة والتنافس.

وشهد ختام اليوم الأول من المؤتمر جلستين الجلسة الأولى تحدث فيها كل من منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الافريقية وأمين عام المجلس القومي للمرأة سابقًا؛ و"سيميون كواسي"، أثري متخصص في الدراسات التاريخية الإفريقية، جامعة سان بيدرو بساحل العاج؛ وحلمي شعراوي، مدير مركز الدراسات العربية والافريقية، ومحمد الأمين، المستشار الأول بسفارة السنغال بجمهورية مصر العربية، وتحدثوا عن تأثير اللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافيا.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى الاقتصاد والصناعة وتأثيره في الدول الفرانكفونية وتحدث فيها كل من صديق أبو بكر، محلل اقتصادي وخبير في إدارة المشروعات ومنسق برنامج الخريجيين بجامعة سنجور بالإسكندرية و"يكتور هاريسون"، مدير بجامعة Antananarivo بمدغشر وسينتيا بيدورومي، الأمين العام للسيدات العاملات بأعمال التجارة الحرة بين البلدان الافريقية؛ وسامي بالعيد، أستاذ بالجامعة الفرنسية التجارية؛ ورشا رمضان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مسئول المكتب الإقليمي لمكتب الوكالة الجامعية للفرنكفونية بالقاهرة.