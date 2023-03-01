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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدا أمريكيا رفيع المستوى لبحث سبل التعاون

غرفة الإسكندرية مع
غرفة الإسكندرية مع وفد أمريكي رفيع المستوى

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا رفيع المستوى من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مكونا من “راجيف واداوني”، وزير مفوض للشؤون الاقتصادية، وكل من “إليزابيث ستراتون”، مسؤول الشؤون التجارية والاستثمارية، و"ريبيكا هانت"، مسؤول شؤون الطاقة والنقل، ومحمد الحسيني أخصائي اقتصادي، ورانيا الشريف، اخصائية اقتصادية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء، قدم الدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق غرفة الإسكندرية، نبذة عن الغرفة ودورها باعتبارها حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية، إضافةً إلى المكانة التاريخية للغرفة، باعتبارها أقدم الغرف التجارية، والتي مر على إنشائها 100 عام.

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وأضاف أنه من الضروري العمل على عقد اتفاقيات تجارية بين مصر وأمريكا، كاتفاقيات السوق الأوروبي، والاستفادة من الإعفاءات التي يتم إقراراها بناءً على تلك الاتفاقيات.

وأشار إلى أهمية تعظيم حجم التبادل التجاري بين الجانبين المصري والأمريكي، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري إلى 8.6 مليار خلال العام الماضي، ويجب التعاون لزيادة تلك القيمة، مؤكدًا أهمية العمل على جذب الاستثمارات الأمريكية للسوق المصري.
من جانبه أوضح “راجيف واداوني”، وزير مفوض للشؤون الاقتصادية، أن الهدف من اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، خاصة بعد مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأمريكا.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا ممتدة ومستمرة على كافة المستويات، فزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية، وسبقتها زيارة الرئيس بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ COP 27، دليلاً واضحًا على ذلك، خاصة وأن تلك الزيارات جاءت في وقت أصبح فيه التنسيق المتزايد فيما يتعلق بالعديد من التحديات الإقليمية والعالمية أمرًا محوريًا لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أهمية التعاون بين الجانبين في التجارة والتكنولوجيا والمناخ، إضافة إلى ضرورة التعاون في مجالات الطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة، وفتح المزيد من سبل التعاون وتقوية العلاقات.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد، والأستاذ محمد حفني، والمهندس هاني شمسية، والأستاذ محمد فتح الله، والأستاذة بسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

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