عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إيفاد إمامين وقارئ إلى بريطانيا وأمريكا وألمانيا

صدى البلد

اعتمد الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، إيفاد إمامين وقارئ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1444هـ ، وهم : 

1. الشيخ أحمد هلال عبدالحي محمد داود - مديرية أوقاف الدقهلية - بريطانيا.

2. الشيخ محمد شعبان سليمان أبو عيطة - مديرية أوقاف القليوبية - أمريكا.

3. القارئ محمد لطفي نجاتي - الشرقية - ألمانيا .

ليصل إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان المبارك ( 54 ) موفدًا.

من ناحية أخرى حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /2/ 2023م حتى 28/ 2/ 2023م مبلغًا وقدره (150,117,726) جنيهًا ، بزيادة قدرها (17,090,951) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 12,8%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022م ، وبزيادة قدرها (25,459,375) جنيهاً ، بنسبة قدرها (20.4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي  2020/ 2021م.


وأضافت وزارة الأوقاف بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 28/ 2/ 2023م مبلغًا وقدره (1,345,125,685) جنيه ، بزيادة قدرها (155,582,202) جنيهًا ، بنسبة تقدر  بنحو (13,1% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022م ، وبزيادة قدرها (274,434,828) جنيهًا ، بنسبة قدرها (25,6% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021م.

وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لأوقاف الإيفاد شهر رمضان إيفاد إمامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

اهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

خالف التوقعات .. تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الأربعاء

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

ترشيحاتنا

حياة كريمة لكل المصريين.. المبادرة الأهم لتوفير معيشة لائقة لـ58 مليون مستفيد

موبايل iPhone 11 بـ 9000 جنيه فقط

مشروع 30 مليون بيضة.. الكرتونة بـ 95 جنيها وبيع الدجاج بسعر تنافسي| التفاصيل والمكان

35 درجة .. الأرصاد توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن طقس الغد

حسام الديب يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الأمراض المناعية وعلاقتها بالاكتئاب.. ويقدم أبرز النصائح لمن يعانون الأعراض

الأوقاف: إيفاد إمامين وقارئ إلى بريطانيا وأمريكا وألمانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة كولر لمباراة القطن.. ثلاثي أهلاوي لمصالحة الجماهير

لن تصدق .. هندي يعرض كليته للبيع لسبب غير متوقع

تظهر على أسنانك.. علامة تشير إلى إصابتك بمرض خطير في الكبد

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بوصفة اقتصادية

فيديو

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

الجو هيقلب فجأة.. تحذير عاجل بسبب طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ