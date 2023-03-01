الأوقاف: إيفاد إمامين وقارئ إلى بريطانيا وأمريكا وألمانيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، إيفاد إمامين وقارئ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1444هـ ، وهم :

1. الشيخ أحمد هلال عبدالحي محمد داود - مديرية أوقاف الدقهلية - بريطانيا.

2. الشيخ محمد شعبان سليمان أبو عيطة - مديرية أوقاف القليوبية - أمريكا.

3. القارئ محمد لطفي نجاتي - الشرقية - ألمانيا .

ليصل إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان المبارك ( 54 ) موفدًا.

من ناحية أخرى حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /2/ 2023م حتى 28/ 2/ 2023م مبلغًا وقدره (150,117,726) جنيهًا ، بزيادة قدرها (17,090,951) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 12,8%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022م ، وبزيادة قدرها (25,459,375) جنيهاً ، بنسبة قدرها (20.4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021م.



وأضافت وزارة الأوقاف بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 28/ 2/ 2023م مبلغًا وقدره (1,345,125,685) جنيه ، بزيادة قدرها (155,582,202) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (13,1% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022م ، وبزيادة قدرها (274,434,828) جنيهًا ، بنسبة قدرها (25,6% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021م.