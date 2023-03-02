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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جريء وملفت.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بفستانها| شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة واتسم التصميم باللون البينك الفاتح و القماش الدانتيل المطرز مما كشف عن اناقتها.

أنتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البينك، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما زاد من أناقتها ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأصفر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي راتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ياسمين الخطيب 
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