عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"رابطة السيارات": مصنع الحافلات السعودي سيعود بالإيجاب على مصر

صدى البلد

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن افتتاح مصنع سعودي لتجميع الحافلات، ستعود بالإيجاب على مصر وصناعة الحافلات، متابعا: المصنع دليل على تطور مصر والصناعة داخلها.
 

وأضاف "خالد سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن افتتاح المصنع الحافلات خطوة مهمة لتطوين الصناعة، وخطوة إيجابية أولى على المسار الصحيح لصناعة الحافلات، متابعا: صناعة الحافلات في مصر متواجدة منذ فترة كبيرةن ولدينا شركات كبيرة في هذه الصناعة.

 

وشدد على أن مصنع الحافلات سيعزز من صناعة السيارات في مصر.

السيارات مصنعي السيارات صناعة الحافلات صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

خالف التوقعات .. تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الأربعاء

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

ترشيحاتنا

السعودية .. تفاصيل الحزمة الأولى لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2 مارس

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب لمن ينوي الصوم

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف عن خريطة محطات الرصد الزلزالي بمصر

إعلامي : الأهلي يغرم نجم الفريق 200 ألف جنيه.. تفاصيل

بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة في البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المستشرقة الأرمينية صونا طونيكيان: الجامعات داخل أرمينيا تأثرت بالحرب وفقدنا الأمل لحد كبير وتعرضنا للخاينة|حوار

جريء وملفت.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بفستانها| شاهد

اللاعب صور إعلانًا.. حقيقة دفع رامز جلال غرامة كهربا |التفاصيل

4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

فيديو

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

الجو هيقلب فجأة.. تحذير عاجل بسبب طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ