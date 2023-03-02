"رابطة السيارات": مصنع الحافلات السعودي سيعود بالإيجاب على مصر

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن افتتاح مصنع سعودي لتجميع الحافلات، ستعود بالإيجاب على مصر وصناعة الحافلات، متابعا: المصنع دليل على تطور مصر والصناعة داخلها.



وأضاف "خالد سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن افتتاح المصنع الحافلات خطوة مهمة لتطوين الصناعة، وخطوة إيجابية أولى على المسار الصحيح لصناعة الحافلات، متابعا: صناعة الحافلات في مصر متواجدة منذ فترة كبيرةن ولدينا شركات كبيرة في هذه الصناعة.

وشدد على أن مصنع الحافلات سيعزز من صناعة السيارات في مصر.