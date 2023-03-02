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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يواجه الموت برحلة صيد داخل غابة لمدة شهر في بوليفيا

شاب تاه في الغابة
شاب تاه في الغابة

واجه شاب الموت خلال فقدانه في غابة في بوليفيا حيث اكل الديدان وصارع النمور وشرب من الانهار ليحافظ على حياته بعد رحلة صيد مع اصدقائه تاه بسببها لمدة 31 يوم. 
 

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وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عرثت قوات الانقاذ على الشاب،  جوناثان اكوستا، البالغ من العمر 30 عاما بعد رحلة شاقة تحدى فيها الصعاب وشارف على الموت المحقق. 
 

وعلى الرغم من عملية البحث التي استمرت شهرًا ، لم يجد رجال الإنقاذ أي علامة على تركه لأصدقائه بعد الفشل في العثور على مكانه.

لكن أحباء جوناتان لم يتخلوا أبدًا عن الأمل في رؤيته حياً مرة أخرى لأنه 'عرف الغابة جيدًا'.

وبعد شهر من اختفائه، سمعه الأشخاص الذين يبحثون عنه يطلب الإنقاذ ، ويصرخ: 'أرجوك ، أخرجني من هنا!'

في البداية، اعتقد الأشخاص الذين يبحثون عنه أنه كان عضوًا آخر في فريق البحث والإنقاذ الذي كان يطلب المساعدة ، لكن سرعان ما أدركوا أن الأمر لم يكن كذلك عندما رأوا الشاب 'النحيف جدًا'.

وبعد شرب بعض الماء وتناول بعض الطعام، كان أول شيء فعله جوناتان هو الاستحمام.

وقال أحد رجال الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية إن جسده مر بالكثير: 'لقد استحم ، وخلعنا حذائه ، وكانت قدماه مرعبة'.

تم نقله إلى المستشفى لعلاج الجفاف الشديد الذي سببته الفترة التي قضاها في الغابة.

وقال شقيقه الأصغر ، هوراسيو ، لوسائل إعلام محلية ، إنها 'معجزة' ، مضيفًا: 'الحقيقة أنني شعرت بالسعادة والارتياح الشديد.

الديدان رحلة صيد

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