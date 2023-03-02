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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كانوا عايزين لايكات..رجل يضرب زوجته في بث مباشر على تيك توك بإسبانيا

تيك توك
تيك توك

صفع رجل اسباني زوجته خلال بث مباشر على موقع تيك توك ليتسبب في الحكم عليه بالسجن لمدة عام.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، 
اعتبرت محكمة مدينة سوريا في شمال إسبانيا، أن المتهم مذنب بارتكاب إساءة المعاملة والعنف ضد المرأة.


فخلال مشاركتها في «معركة» في أثناء بث مباشر على «تيك توك» مع ثلاثة أصدقاء أمام جمهور افتراضي من آلاف الأشخاص، تعرضت امرأة للصفع بقوة كافية لدرجة أن رأسها بدأ يرتجف وشعرها يتطاير.

 
وجاء في الحكم القضائي أن «المتهم عمد بصورة علنية وسافرة، إلى الاعتداء على زوجته أمام آلاف الأشخاص بقصد الإضرار بسلامتها الجسدية وإهانتها على الملأ. ورغم أن ذلك لم يتسبب لها في أي إصابة، لكنه يشكّل إساءة معاملة بدهية وواقعية».



وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة «موافقة الضحية على الصفعة وتبريرها» لا تلغي العقوبة أيضاً، لأنه «في جرائم العنف ضد المرأة، كما هو الحال في جميع جرائم الأذى الجسيم، تكون موافقة الشخص المعتدى عليه غير ذات صلة، كما أن العقوبة تنطبق في جميع الحالات».

 

 

علي تيك توك

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