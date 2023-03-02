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رئيس التحرير
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توك شو

كاتب صحفي: مشروعات الهيدروجين الأخضر توفر فرص عمل كثيرة

ماهر عباس، مدير
ماهر عباس، مدير تحرير جريدة الجمهورية

قال ماهر عباس، مدير تحرير جريدة الجمهورية، إن الدولة المصرية تتخذ خطوات مهمة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أنه يوجد فى مصر أكبر محطة للطاقة المتجددة فى بنبان.

وأضاف ماهر عباس، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستوفر كثيرا من فرص العمل وفرص الاستثمار الجاذبة للشركات العالمية.

وأكد مدير تحرير جريدة الجمهورية، أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر ستساعد مصر على تقليل الاعتماد على المواد النفطية النمطية، وفى نفس الوقت سيكون طاقة نظيفة.

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