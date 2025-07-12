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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي: موقف سيف الجزيري من الرحيل عن الزمالك غامض.. واللاعب: اسألوا وكيلي

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
إسلام مقلد

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الجدل لا يزال مستمرًا داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، في ظل تحركات القلعة البيضاء للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما قد يُمهّد لرحيل الجزيري عن الفريق.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" على شاشة "MBC مصر 2"، إننا تواصلنا مع سيف الدين الجزيري خلال الساعات القليلة الماضية، في محاولة لمعرفة موقفه من هذه الأنباء، إلا أن اللاعب التزم الصمت ورفض الإدلاء بأي تصريحات.

ونقل شلبي على لسان الجزيري قوله: "أنا راجل بتاع مستطيل أخضر.. روح لوكيلي أو لإدارة النادي واسأل عن أي استفسارات، أنا مركز في الملعب ومعنديش أي معلومات أو حاجة أقولها".

وأضاف شلبي: "أحترم جدًا إجابة سيف الجزيري، اللاعب يبدو مركزًا تمامًا في عمله داخل الملعب، وهو ما يعكس احترافيته، خاصة أن عقده مع الزمالك لا يزال يتبقى فيه موسمان".

الإعلامي مدحت شلبي مدحت شلبي نادي الزمالك الزمالك سيف الدين الجزيري

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