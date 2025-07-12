لطيفة تحتفل بطرح أول دفعة من ألبوم "قلبي ارتاح" بتقنية "دولبي أتموس"

احتفلت النجمة لطيفة مساء أمس بإطلاق أول دفعة من ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، في احتفالية خاصة أُقيمت بحضور نخبة من وسائل الإعلام والصحفيين، وشهدت مشاركة مميزة من مهندس الصوت ياسر أنور والدكتور طارق علوش، للحديث عن تفاصيل الألبوم وتجربة صناعته بتقنية دولبي أتموس، للمرة الأولى في الوطن العربي.

وأعربت لطيفة خلال اللقاء عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عقب طرح أول 4 أغنيات من الألبوم، مؤكدة أن العمل الذي استغرق عامًا ونصفًا بين تحضير وتسجيل وإنتاج، بدأ يجني ثماره بإعجاب الجمهور وتفاعله الكبير، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت لطيفة أنها اختارت تقديم ألبوم مكوّن من 14 أغنية لإرضاء مختلف الأذواق والفئات العمرية، مشيرة إلى أن الألبوم يشهد تعاونها مع عدد من الأصوات الشابة في مجال الكتابة والتلحين والتوزيع، إلى جانب تعاونها مع كبار المبدعين مثل الشاعر الكبير الراحل عبدالوهاب محمد، والملحنين كمال الطويل وكاظم الساهر.

من جانبه، أكد مهندس الصوت ياسر أنور، الذي يتعاون مع لطيفة منذ التسعينيات، أن النجمة التونسية تتميز بروح التجديد والمغامرة، وتبحث دائمًا عن تطوير أدواتها الموسيقية، موضحًا أن شغفها بالتطور هو ما يمنحها الاستمرارية والتميز الفني حتى اليوم.

أما الدكتور طارق علوش، فأشار إلى أن الحماس الذي أبدته لطيفة بعد تسجيل الأغاني، هو ما دفعهم لتجربة تحويل أغنية واحدة إلى دولبي أتموس، وبمجرد مقارنة النسخة مع تقنية الاستريو، قرر الفريق إعادة تنفيذ الألبوم بالكامل بالتقنية الجديدة، لتكون لطيفة أول فنانة عربية تخوض هذه التجربة على هذا النطاق.

وقد طرحت لطيفة حتى الآن أربع أغنيات من الألبوم، هي:

"قلبي ارتاح" كلمات حسام سعيد، ألحان مصطفى الشعيبي، توزيع محمد ياسر.

أغنية "Sorry" كلمات مصطفى حدوته ألحان أردني، توزيع كلوبكس

"هتقبلني" كلمات محمد شافعي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت

"معرفكش" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، توزيع كلوبكس

وحققت الأغاني رواجًا كبيرًا فور إطلاقها، حيث تصدّرت قوائم التريند على عدد من المنصات أبرزها X (تويتر سابقًا) وتيك توك، في إشارة واضحة إلى حالة الشغف الجماهيري بالألبوم، وترقب الجمهور لما تبقّى من مفاجآته.