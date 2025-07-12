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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي: محمد السيد يترقب وصول عرض احترف أوروبي

محمد السيد
محمد السيد
إسلام مقلد

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن محمد السيد، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب الشباب، ينتظر حاليًا وصول عرض احتراف من أحد الدوريات الأوروبية، وتحديدًا من بلجيكا أو سويسرا أو الدنمارك؛ تمهيدًا لعرضه على إدارة القلعة البيضاء.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2، إن عقد محمد السيد مع الزمالك يتبقى فيه موسم واحد فقط، حيث ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويتقاضى اللاعب حاليًا راتبًا سنويًا يبلغ نحو 150 ألف جنيه.

وأضاف شلبي أن إدارة الزمالك حاولت خلال الفترة الماضية تجديد عقد اللاعب، وتقدمت له بعرض مالي محسّن لإقناعه بالاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء، إلا أن محمد السيد لا يزال يتمسك برغبته في خوض تجربة احترافية في أوروبا، معتبرًا أنها خطوة مهمة في مسيرته الكروية.

وأكد شلبي أن اللاعب يرى أن فرص الاحتراف في هذا التوقيت قد لا تتكرر، لذلك يفضل التريث في ملف التجديد لحين حسم موقفه النهائي من العروض الخارجية.

الإعلامي مدحت شلبي مدحت شلبي محمد السيد نادي الزمالك الزمالك

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