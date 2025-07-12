قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تل أبيب تشهد مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب في غزة وإنجاز صفقة تبادل
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا
محطة الضبعة النووية| انتهاء تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل
الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي
رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
أحمد موسى: إحنا والصين هيكون فيه تعاملات بيننا بالعملات الوطنية
بتروجت يحسم موقفه من رحيل حامد حمدان.. ويوضح تفاصيل اجتماعه مع الزمالك
حريق جديد في الموسكي وتوافد سيارات الإطفاء لإخماده
أحمد موسى: مؤسسة غزة الإنسانية معمولة عشان تهجير الفلسطينيين
سعر الدولار اليوم 12-7-2025
أحمد موسى: مخطط تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة هو الأخطر حاليًا
تعرف على موقف سيف الجزيري من الرحيل عن الزمالك.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير | عادات يومية تسبب أمراض الكلى المزمنة

الكلى
الكلى
اسماء محمد

يعانى عدد كبير من الأشخاص من المعاناة من مشاكل فى الكلى نتيجة الوقوع فى بعض الأخطاء غير المقصودة.


ووفقا لما ذكره موقع "kidney "  نكشف اخطر العادات على صحة الكلى.
 

 استخدام مسكنات الألم


قد تُخفف مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) والمسكنات، آلامك وأوجاعك إلا أنها قد تُلحق الضرر بالكلى، خاصةً إذا كنت تعاني من أمراض الكلى لذا قلل من استخدامك المنتظم لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ولا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

أضرار تناول المسكنات

 إساءة استخدام الملح


الأنظمة الغذائية الغنية بالملح أو الصوديوم قد ترفع ضغط الدم وتضرّ بكليتيك و نكّه طعامك بالأعشاب والتوابل بدلًا من الملح وطعمه لذيذ بنفس الدرجة وستتأقلم براعم التذوق لديك، وقد تجد أنه من الأسهل عليك استخدام كمية أقل من الملح في طعامك مع مرور الوقت.

 الأطعمة المصنعة


وجدت دراسة أجريت عام ٢٠٢٢ أن من يتناولون الكثير من الأطعمة المصنعة يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة ٢٤٪. هذه الأطعمة معالجة بشكل كبير ومليئة بالإضافات الصناعية والسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة والدهون غير الصحية والصوديوم، ولكنها منخفضة الألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية.

 حاول تناول المزيد من الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب و استشر طبيبك أو أخصائي تغذية متخصص في أمراض الكلى قبل تغيير نظامك الغذائي.

أضرار المعلبات الغذائية

 عدم شرب الماء


بدون شرب كمية كافية من الماء، تُعرّض الكلى لخطر التلف، خاصةً إذا كنت تعمل بجد أو تعيش في طقس حار و يُساعد الماء الكلى على التخلص من الفضلات، كما يُساعد على الوقاية من حصوات الكلى، ويُحسّن فعالية أدوية التهاب المسالك البولية. 

 يحتاج مرضى الكلى في مراحلها المتأخرة إلى تقليل شرب السوائل لذا استشر طبيبك حول كمية الماء التي يجب عليك شربها.
 

قلة النوم


النوم الجيد ليلاً بالغ الأهمية لصحتك العامة، ولصحة كليتيك وتُنظّم دورة النوم والاستيقاظ وظائف الكلى، مما يُساعد على تنسيق عمل الكلى على مدار ٢٤ ساعة.

الاكثار من اللحوم


يُعد البروتين جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي، فهو يساعد على بناء العضلات، والشفاء، ومكافحة العدوى، والحفاظ على الصحة وتعتمد كمية البروتين التي نحتاجها على عمرنا وجنسنا وصحتنا. 

تحتوي البروتينات الحيوانية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض، على جميع العناصر الغذائية الأساسية، ولكن بعضها قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية وتحتوي الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم على نسبة أقل من هذه الدهون، مما يجعلها أفضل لصحة القلب ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أمراض الكلى، فقد يواجه جسمك صعوبة في التخلص من جميع مخلفات البروتين.

تناول الكثير من السكر


يساهم السكر في الإصابة بالسمنة و يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وهما السببان الرئيسيان لأمراض الكلى ويمكنك العثور على السكر في العديد من الأطعمة، مثل الحلويات والمشروبات والأطعمة التي قد لا تعتبرها محلاة لذا انتبه جيدًا للمكونات عند شراء الأطعمة المعبأة لتجنب إضافة السكر إلى نظامك الغذائي.

إكتشف ماذا يحدث لجسمك فى حال توقفت عن تناول الحلويات


التدخين


ربما تعلم أن التدخين مضرٌّ برئتيك أو قلبك وهل تعلم أن التدخين قد يضرّ كليتيك حيث أن المدخنون أكثر عرضةً لوجود البروتين في البول، وهو علامة على تلف الكلى.

شرب الكحول


الإفراط في شرب الكحول قد يضر بالكلى بالنسبة للنساء والرجال حيث يُغيّر الكحول آلية عمل الكلى فبالإضافة إلى تصفية الدم، تُساعد الكلى على الاحتفاظ بكمية كافية من الماء في الجسم و يُؤثر الكحول على هذا التوازن بجفاف الجسم كما أنه يرفع ضغط الدم، وهو سبب رئيسي لأمراض الكلى، ويُلحق الضرر بالكبد، مما يُصعّب عمل الكلى.

الافراط فى الراحة والخمول


تُقدّم ممارسة الرياضة بانتظام فوائد صحية عديدة، خاصةً لمرضى الكلى. فهي تُساعد على الحفاظ على وزن صحي، وضغط دم، ومستويات كوليسترول صحية و أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المتقدمة والذين يمارسون الرياضة بانتظام انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 50% تقريبًا مقارنةً بمن لا يمارسونها.

الكلى صحة الكلى مسكنات الألم اللحوم النوم الجيد السكر السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

الفنانة آمال رمزي

خطفت نور الشريف وتجزم بزواج العندليب والسندريلا.. فنانة شهيرة تطلق قذائفها

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم

ترشيحاتنا

فروة الرأس

علاقة نوع فروة الرأس بتساقط الشعر .. واعرف أهم الأسباب

سرطان الانف

لا ينتبه لها كثيرون .. اكتشف أعراض سرطان الجيوب الأنفية

الشاي

يقلل نسبة الوفاة والسرطان .. معلومات ما تعرفهاش عن الشاي الأسود

بالصور

الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي

محمد هاني
محمد هاني
محمد هاني

تحذير | عادات يومية تسبب أمراض الكلى المزمنة

الكلى
الكلى
الكلى

بتروجت يحسم موقفه من رحيل حامد حمدان.. ويوضح تفاصيل اجتماعه مع الزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
حامد حمدان

لطيفة تحتفل بطرح أول دفعة من ألبوم "قلبي ارتاح" بتقنية "دولبي أتموس"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من حدوث زلـ.زال ضخم بهذه الدولة | ما القصة ؟

احمد السقا

أنا على الله.. أول تعليق من أحمد السقا بعد أزمة مها الصغير

ايمان عبد اللطيف

زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة

عمرو دياب

بعدد مشاهدات خرافي في أسبوع.. خطفوني لـ عمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما بعد ماراثون الثانوية

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

المزيد