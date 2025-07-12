تحذير | عادات يومية تسبب أمراض الكلى المزمنة

يعانى عدد كبير من الأشخاص من المعاناة من مشاكل فى الكلى نتيجة الوقوع فى بعض الأخطاء غير المقصودة.



ووفقا لما ذكره موقع "kidney " نكشف اخطر العادات على صحة الكلى.



استخدام مسكنات الألم



قد تُخفف مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) والمسكنات، آلامك وأوجاعك إلا أنها قد تُلحق الضرر بالكلى، خاصةً إذا كنت تعاني من أمراض الكلى لذا قلل من استخدامك المنتظم لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ولا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

إساءة استخدام الملح



الأنظمة الغذائية الغنية بالملح أو الصوديوم قد ترفع ضغط الدم وتضرّ بكليتيك و نكّه طعامك بالأعشاب والتوابل بدلًا من الملح وطعمه لذيذ بنفس الدرجة وستتأقلم براعم التذوق لديك، وقد تجد أنه من الأسهل عليك استخدام كمية أقل من الملح في طعامك مع مرور الوقت.

الأطعمة المصنعة



وجدت دراسة أجريت عام ٢٠٢٢ أن من يتناولون الكثير من الأطعمة المصنعة يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة ٢٤٪. هذه الأطعمة معالجة بشكل كبير ومليئة بالإضافات الصناعية والسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة والدهون غير الصحية والصوديوم، ولكنها منخفضة الألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية.

حاول تناول المزيد من الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب و استشر طبيبك أو أخصائي تغذية متخصص في أمراض الكلى قبل تغيير نظامك الغذائي.

عدم شرب الماء



بدون شرب كمية كافية من الماء، تُعرّض الكلى لخطر التلف، خاصةً إذا كنت تعمل بجد أو تعيش في طقس حار و يُساعد الماء الكلى على التخلص من الفضلات، كما يُساعد على الوقاية من حصوات الكلى، ويُحسّن فعالية أدوية التهاب المسالك البولية.

يحتاج مرضى الكلى في مراحلها المتأخرة إلى تقليل شرب السوائل لذا استشر طبيبك حول كمية الماء التي يجب عليك شربها.



قلة النوم



النوم الجيد ليلاً بالغ الأهمية لصحتك العامة، ولصحة كليتيك وتُنظّم دورة النوم والاستيقاظ وظائف الكلى، مما يُساعد على تنسيق عمل الكلى على مدار ٢٤ ساعة.

الاكثار من اللحوم



يُعد البروتين جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي، فهو يساعد على بناء العضلات، والشفاء، ومكافحة العدوى، والحفاظ على الصحة وتعتمد كمية البروتين التي نحتاجها على عمرنا وجنسنا وصحتنا.

تحتوي البروتينات الحيوانية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض، على جميع العناصر الغذائية الأساسية، ولكن بعضها قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية وتحتوي الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم على نسبة أقل من هذه الدهون، مما يجعلها أفضل لصحة القلب ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أمراض الكلى، فقد يواجه جسمك صعوبة في التخلص من جميع مخلفات البروتين.

تناول الكثير من السكر



يساهم السكر في الإصابة بالسمنة و يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وهما السببان الرئيسيان لأمراض الكلى ويمكنك العثور على السكر في العديد من الأطعمة، مثل الحلويات والمشروبات والأطعمة التي قد لا تعتبرها محلاة لذا انتبه جيدًا للمكونات عند شراء الأطعمة المعبأة لتجنب إضافة السكر إلى نظامك الغذائي.



التدخين



ربما تعلم أن التدخين مضرٌّ برئتيك أو قلبك وهل تعلم أن التدخين قد يضرّ كليتيك حيث أن المدخنون أكثر عرضةً لوجود البروتين في البول، وهو علامة على تلف الكلى.

شرب الكحول



الإفراط في شرب الكحول قد يضر بالكلى بالنسبة للنساء والرجال حيث يُغيّر الكحول آلية عمل الكلى فبالإضافة إلى تصفية الدم، تُساعد الكلى على الاحتفاظ بكمية كافية من الماء في الجسم و يُؤثر الكحول على هذا التوازن بجفاف الجسم كما أنه يرفع ضغط الدم، وهو سبب رئيسي لأمراض الكلى، ويُلحق الضرر بالكبد، مما يُصعّب عمل الكلى.

الافراط فى الراحة والخمول



تُقدّم ممارسة الرياضة بانتظام فوائد صحية عديدة، خاصةً لمرضى الكلى. فهي تُساعد على الحفاظ على وزن صحي، وضغط دم، ومستويات كوليسترول صحية و أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المتقدمة والذين يمارسون الرياضة بانتظام انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 50% تقريبًا مقارنةً بمن لا يمارسونها.