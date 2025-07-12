الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي

حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها النهائي بشأن العروض التي ترددت حول رحيل محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، إلى الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديدا عبر بوابة نادي خورفكان.

وخلال الساعات الماضية، ترددت أنباء عن وجود اهتمام من النادي الإماراتي بضم محمد هاني، تزامنا مع تحركات الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى بلاعب جديد قبل انطلاق الموسم المقبل، ما أثار الجدل حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء.

إلا أن تقارير أكدت أن إدارة النادي الأهلي رفضت بشكل قاطع فكرة التخلي عن محمد هاني في الفترة الحالية، باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، ولا توجد نية للاستغناء عنه حتى في حال التعاقد مع ظهير أيمن جديد.

من جهته، نفى نايف حسن المنصوري، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي خورفكان، وجود أي مفاوضات مع اللاعب أو مع إدارة الأهلي. وقال في تصريحات تلفزيونية: "لم ندخل في أي مفاوضات مع محمد هاني أو أي لاعب مصري في الوقت الحالي، وكل ما يثار لا أساس له من الصحة."

وبذلك، أغلق الأهلي ملف رحيل محمد هاني بشكل نهائي، مؤكدا تمسكه باللاعب ضمن خططه للموسم الكروي الجديد.