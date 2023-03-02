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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: زيارة السيسي للمنيا رد على الشائعات الهدامة نحو الاقتصاد الوطني

ولاء التمامي - عضو
ولاء التمامي - عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنيا، وافتتاح العديد من مشاريع حياة كريمة، تؤكد أن الدولة المصرية نجحت في التصدى للشائعات والأكاذيب، التي تُبث من الخارج لمحاولة إثارة الرأى العام، بالكذب حول وضع الاقتصاد المصري، فزيارة السيسي على أرض الواقع تؤكد استمرار المشاريع الضخمة للارتقاء بالمنيا والصعيد.

وقالت “التمامى”، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، الخميس، إن زيارة السيسى اليوم لمحافظة المنيا وتفقده للإنجازات التي تمت على أرض الواقع بالقرى والمدن والمنيا الجديدة، إنجاز كبير، حيث أصبح صعيد مصر الآن جاذبًا للسكان، وما نشاهده الآن على أرض محافظة المنيا، وبفضل خطط التنمية الشاملة، يعد إنجازًا كبيرًا وتطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، فالمنيا تعيش نهضة شاملة حقيقية ومشاريع حياة كريمة غيرت وجهها بصور غير مسبوقة.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن صعيد مصر يشهد نقلة تنموية كبرى، تحققت خلال السنوات الماضية غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية لهم. 

وأضافت أن زيارة السيسي للمنيا انحياز من الدولة المصرية بقيادة السيسي للصعيد للخروج من سنوات الفقر والتهميش التي طاردته طويلا.

واختتمت “التمامى” بالإشادة بمشروع حياة كريمة، والذي يؤكد أن الدولة المصرية، تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء وتلبية كل الاحتياجات في جميع القطاعات الخدمية في إطار المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصرى، فالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسى، أحدثت نقلة حقيقية في الصعيد وفي مختلف محافظات الجمهورية، وتحسب لجهود الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة. 

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