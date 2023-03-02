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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عفيفي: مصر تعرضت لـ 21 ألف شائعة خلال 3 شهور

الإشاعات
الإشاعات

أكد الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، أن الشائعات التي تستخدم في الوقت الحالي، تعد أحد أدوات وحروب الجيل الرابع، والتي يتم من خلالها بث معلومات خاطئة، والهدف منها زعزعة استقرار الدولة.

وقال جميل عفيفي، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أن الشائعات تطور للحرب النفسية بدأت في الحرب العالمية الثانية،  وتطورت بمراحل كثيرة خاصة بوقت الحروب عن طريق إلقاء المنشورات على الجنود أو المواطنين في الشارع.

وتابع الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أن الشائعات يتم استخدامها من خلال السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هناك 100 ألف شائعة تصدر يوميا على مستوى دول العالم.

 

الغرض منها إثارة البلبلة

وأشار جميل عفيفي إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تعرضت لـ 21 ألف شائعة خلال 3 شهور فقط، الغرض منها إثارة البلبلة والفتنة.

جميل عفيفى الإشاعات الرئيس السيسي إثارة البلبلة الفتنة حروب الجيل الرابع

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