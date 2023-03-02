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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تجوب جنوب الأقصر

صدى البلد

قامت سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالتواجد أمام الوحدة المحلية بقرية النمسا بمركز إسنا بجنوب الأقصر لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين بشكل أسرع.


ومن جانبه، تابع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل ومنها خدمات تراخيص البناء، وشهادة صلاحية الموقع، وطلب انشاء مبنى، وطلب إزالة مبانى آيلة للسقوط، وطلب هدم، وخدمات توصيل مرافق، وخدمات اعلانات، ودفع رسوم التصالح، وطلبات السداد، وخدمات أخرى تقدم عن طريق الوحدات المحلية، للوصول إلى جميع المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن والأشخاص ذوي الهمم.


ومن المقرر أن تجوب السيارة جميع أنحاء المركز والقرى التابعة له.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتطوير خدمات المواطنين، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والتواجد بمناطق التجمعات السكنية المزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية.

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