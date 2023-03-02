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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نزلة برد تبعد شيكابالا من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن سر استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا " قائد الفريق من قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة بيراميدز، في السابعة مساء غد الجمعة باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن شيكابالا يعاني من نزلة برد مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة التي ستخوض المباراة المرتقبة.

ويفتقد الفريق للعديد من العناصر المؤثرة، ويغيب عن الفريق الأبيض كل من مصطفى الزناري ومحمود حمدي "الونش" لعدم الجاهزية كما يغيب كل من عمر جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة وسامسون أكينولا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود شبانة -  حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" –  مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي -  يوسف أسامة نبيه .

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