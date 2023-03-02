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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملهاش علاقة بـ عصفور.. الليثي يكشف تفاصيل شخصيته في عودة طاقية الإخفاء

محمود الليثي
محمود الليثي

كشف الفنان الشاب محمود الليثي عن تفاصيل شخصيته التي يقدمها في فيلمه الجديد سر عودة طاقية الإخفا، والذي يخوض به موسم عيد الأضحي القادم.

وقال الليثي فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يجسد خلال الفيلم شخصية راضي وهي أسم على مسمي يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية بسبب طاقية الإخفا ولكن ليس لها علاقة بشخصية عصفور الذي سبق وقدمها الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم فى فيلم سر طاقية الإخفا.

 

نجوم الفيلم يحتفلون ببدء تصويره

واحتفل مساء أمس نجوم فيلم سر عودة طاقية الإخفاء ببدء التصوير داخل إحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة بحضور أبطال الفيلم وعلى رأسهم محمود الليثي ونانسي صلاح ووليد فواز وليلى عز العرب وتوني ماهر وإبرام سمير والفيلم من تأليف يوسف حسن يوسف ومن إخراج رامي رزق الله.

 

محمود الليثي ومسرحية مبروك جالك ولد

 وعرض لمحمود الليثي مؤخرا مسرحية مبروك جالك ولد على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض وشاركه في المسرحية كل من أحمد فهمي وآيتن عامر وميريهان حسين وسامي مغاوري ومصطفى أبو سريع وبدرية طلبة ومحمد محمود وأسما إبراهيم. 

المسرحية بدأت عروضها  يوم 1 من شهر فبراير الحالي وأستمرت حتى يوم 5 من نفس الشهر، وقامت الشركة المنظمة بطرح تذاكر العرض عبر إحدى المواقع الإلكترونية بأكثر من فئة.

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