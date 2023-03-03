عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كل يوم جمعة ولمدة شهر.. الكشف على السيدات بمستشفيات الشرطة بالمجان

الكشف الطبى
الكشف الطبى

خصصت وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع الخدمات الطبية، يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمى للمرأة - يوم المرأة المصرية - عيد الأم".

وذلك خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً)، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية خلال تلك الفترة، وصرف الأدوية اللازمة لهن بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة  المصرية ودورها الفعال فى المجتمع، تقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات.

وزارة الداخلية العيادات الخارجية الخدمات الطبية الكشف الطبي اليوم العالمي للمرأة مستشفيات الشرطة تقدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

رد فعل صادم من الفنانة بوسي بعد أنباء القبض على زوجها

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

مش المرتبات بس | زيادات جديدة تنتظر الموظفين في أبريل 2023

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

السجن المؤبد أو المشدد عقوبة الاختلاس حال الارتباط بجريمة تزوير

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

قراءة سورة يس لقضاء الحوائج في صباح الجمعة.. ثوابها عظيم

كل يوم جمعة ولمدة شهر.. الكشف على السيدات بمستشفيات الشرطة بالمجان

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية الآن

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يعيد كتابة تاريخ الفراعنة .. ماذا نعرف عن الكشف الأثري الأخير بالأقصر؟

أقوى من الفياجرا.. تناول الفول الحراتي قبل العلاقة الزوجية لهذه الأسباب

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ