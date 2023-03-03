العصر الذهبي للمرأة..رئيس المنتزه ثان: توليت مسئولية 3 أحياء بالأسكندرية في وقت قياسي

"في قمر الليل، وموج البحرِ…وشمس الصحراء تراني في وجه الدنيا كتبوني… للغات الدنيا نقلوني واشتاقوا لي وأحبوني أنا لست امرأة عادية أنا مصرية،" كانت هذه إحدى الخواطر عن المرأة المصرية، التي تولي لها القيادة السياسية أهمية كبرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل وخصص لها عام 2017 باسمها "عام المرأة المصرية"

وفي الإسكندرية، تولت الدكتورة رباب مدني منصب رئيس حي المنتزه ثان في بداية فبراير 2023، وهو ثالث منصب قيادي داخل المحافظة خلال سنوات معدودة للغاية، حيث كانت "مدني" تشغل منصب رئيس حي شرق من يوليو 2022، وقبلها رئيسًا لحي الجمرك في الفترة من شهر فبراير عام 2021 حتى شهر يوليو عام 2022، وسكرتير عام حى وسط شهر يناير عام 2019.

الدكتورة رباب مدني، من مواليد عام 1973، وحاصلة على درجة دكتوراه الفلسفة في مجال الميكروبيولوجيى والبيولوجيا الجزيئية من كلية الزراعة عام 2006، وحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال “MBA” من جامعة إسلسكا” من خلال منحة بين وزارة التخطيط والاصلاح الادارى وجامعه إسلسكا، مسيرة علمية ناجحة، ومسيرة إدارية متميزة داخل أحياء الإسكندرية.

وفي حوارها مع صدى البلد، تحدثت الدكتورة رباب مدني عن أبرز المشاكل التي واجهتها عند توليها حي المنتزه ثان، الذي يعتبر أكبر أحياء الإسكندرية، وله ظهير ريفي كبير، والمقترحات التي وضعتها لحل هذه المشكلات، وتصوراتها لتطوير الحي خلال الفترة القادمة.

توليتم مسئولية الحي منذ شهر، فما هي أبرز المشاكل التي واجهتك في بداية عملك؟

أبرز المشكلات في حي المنتزه ثان، تنحصر في الرصف، فهناك شوارع طينية، وهناك شوارع بها حفر ونقر ومطبات، في شوارع جمال عبدالناصر، ومصطفى كامل ش 30، وملك حفني والنبوي المهندس.

وأضافت أن الأسواق العشوائية كالمعهد الديني والمندرة قبلي وسوق المعمورة تمثل مشكلة لصاحب القرار داخل حي المنتزه ثان، خاصة في ظل توجه القيادة السياسية بتوفير بديل مخطط لهذه الأسواق كما حدث في سوق محطة مصر.

ما هي أبرز المقترحات لحل المشاكل الموجودة في الحي؟

بالنسبة لمشكلة الرصف هناك شوارع متهالكة، وهذه الشوارع تدخل في الخطة الاستثمارية للحي بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبالنسبة للشوارع التي بها مشاكل في الحفر والمطبات، بدأنا بعمل حصر كامل لكل الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين بسبب الحفر والنقر، ويتم ترميم تلك الحفر والنقر والمطبات تخفيفًا وتيسيرًا على المواطنين، وحتى يشعر المواطن بوجود فارق في حالة الشوارع.

وأضافت "مدني" بالنسبة لمشكلة الأسواق العشوائية، فالمشكلة في الأساس مشكلة سلوك وثقافة من معظم البائعين، وبدأنا حاليًا البحث عن أماكن بديلة لنقل تلك الأسواق بحيث تكون قريبة من الأسواق الموجودة حاليًا بحيث يكون البديل مناسبًا للبائع والمستهلك.

هناك أزمة في حي المنتزه ثان، تتمثل في القرى الحدودية، فما هي سبل حل هذه الأزمة؟

القرى الحدودية تمثل مشكلة نظرًا لأن خدماتها تتبع محافظة وهي جغرافيًا تتبع محافظة آخرى، ويتم حاليًا وضع منظومة جديدة لترسيم وتحديد حدود المحافظات من أجل ضمان وصول الخدمات بشكل حقيقي وسريع إلى المواطن في تلك القرى.

كما أن البناء المخالف والإشغالات كلها مشاكل يعاني منها المواطن شرقي الإسكندرية، ما هي أبرز جهود الحي في الفترة الأخيرة لمواجهة تلك المشاكل؟

وقالت "مدني" إنها قادت 3 حملات مكبرة منذ توليها مسئولية حي المنتزه ثان لاعادة الانضباط للشارع السكندري، وإعادة المظهر الجمالي للحي، الذي يتميز بوجود حدائق المنتزه، وهي من أبرز الوجهات السياحية في المدينة.

وأضافت أن هناك حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة 12 حالة إزالة للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية.

الدكتورة رباب حاصة على دكتوراه في المايكروبيولوجي، كيف انتقلت للعمل داخل دولاب العمل الحكومي في الإدارة المحلية؟

في البداية كنت أعمل بمؤهلي في إدارة المخلفات الخطرة وأحدثت طفرة في هذا الملف، ثم كنت مسئولة في إدارة الحدائق المركزية، ثم تم تعييني كسكرتير لحي وسط، و توليت حتى الآن مسئولية ثلاثة أحياء.

وفي نهاية الحوار، تعهدت "مدني" ببذل جهود مضنية خلال الفترة المقبلة لمحاولة حل جميع المشكلات العالقة في الحي، والاستجابة لشكاوى المواطنين، وتقديم خدمة متميزة بجميع أرجاء الحي.