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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 3 منشآت والتحفظ على 142 حالة إشغال بأحياء الإسكندرية

حملة مكبرة شرقي الإسكندرية
حملة مكبرة شرقي الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واستمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وقادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتفتيش على الصيدليات والمحلات إستهدفت طريق المحمودية بدءا من منطقة الحضرة حتى العوايد بنطاق حى شرق برئاسة اللواء احمد حبيب وحى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد.

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وأسفرت الحملة عن غلق 3 منشأت وتحرير 18 محضر متنوع مابين صحة وبيئة وتموين ورصد بيئي وأمن صناعي ورصد 45 حالة مخالفة لمحال عامة جاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والتحفظ على 142 حالة إشغال متنوع وعدد 45 من الحواجز.

شارك فى الحملة المهندسة رشا شوقي مدير عام إدارة الرصد البيئي بالمحافظة وممثلي إدارة حماية المستهلك وشركة نهضة مصر ، مديري إدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي ومسئول شركة المياه ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، والبيئة ورخص محلات والإيرادات.

الاسكندرية الإجراءات الاحترازية حماية المستهلك الصرف الصحى الطب البيطري التفتيش الصيدلي المتابعة الميدانية

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