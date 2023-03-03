9 طرق لتوفير وقود سيارتك .. اعرف التفاصيل

هناك عدد كبير من النصائح الخاصة بعالم السيارات، سواء كانت فنية وميكانيكية، أو تتعلق باسلوب القيادة وغيرها، بينما يبحث الكثير عن افضل الطرق التي تقلل من معدلات استهلاك الوقود، وذلك لتوفير التكاليف التي تتعلق بهذا الامر، وخاصة بعد ارتفاع اسعاره سواء كانت عالميًا ومحليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 9 طرق لتوفير وقود سيارتك

1 – تخلص من الحمولة الزائدة، واحتفظ فقط بالاشياء المهمة فقط، لتخفيف الحمل على سيارتك وتجنب الاحتياج لطاقة دفع اكبر.

2 – اغلق زجاج سيارتك في حالة السير على الطرق السريعة، لتتجنب مواجهة ضغط الهواء الزائد ومقاومة الرياح، والذي يؤثر على استهلاك الوقود بشكل كبير.

3 – تمتع باسلوب قيادة مثالي، بعيدًا عن الضغط على دواسة البنزين بشكل مبالغ، لتقليل مستوى احتراق الوقود، ولكي تتجنب الكثير من المخاطر ايضا.

4 – قم بتقليل استخدام مكيف الهواء، أو في حالة الضرورة.

5 – من الافضل ان تجمع رحلاتك بشكل مناسب لتقليل المسافات، بالاضافة إلى استخدام GBS لمعرفة افضل طريق.

6 – يفضل أن تعتمد على مثبت السرعة، للحفاظ على مستوى ضخ الوقود.

7 – تجنب السير في اوقات الزروة، والابتعاد عن الزحام والاخنتاق المروري، لتقليل نسبة احتراق البنزين.

8 – يجب أن تتبع الصيانات الدورية في موعدها المحدد.

9 – قم بضبط مستوى اطارات سيارتك، لان في حالة عدم امتلاء الاطار بالمستوى المطلوب، ستزيد من استهلاك الوقود بنسبة اكبر.