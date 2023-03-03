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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| لطلاب جامعة عين شمس.. انطلاق ملتقى التوظيف بحضور 50 شركة.. نجم عملاق برتقالي يظهر بجوار القمر الآن.. شاهد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


لطلاب جامعة عين شمس ..انطلاق ملتقي التوظيف بحضور ٥٠ شركة


تطلق جامعة عين شمس الملتقي السنوي للتوظيف للطلاب والخريجين تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة.


جامعة القاهرة تنظم عددا من الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني.. تفاصيل


تهتم جامعة القاهرة بالأنشطة الطلابية والمسابقات للنهوض بالعقل والوجدان، وبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، وبدء عصر جديد قائم على العقلانية والتفكير العلمي.
 


تعاون بين البحث العلمي في مصر والخارجية الفرنسية.. تفاصيل قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية  الفرنسية، والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى،  عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025.

 

التسجيل بدورة اللغة التركية بآداب حلوان عبر هذا الرابط

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، عن بدء الحجز في دورة مهارات فك وترجمة الوثائق التركية القديمة (العثمانية).

 

نجم عملاق برتقالي يظهر بجوار القمر الآن.. شاهد
قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن سماء مصر تشهد الآن ظاهرة فلكية حيث يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة في السماء.

 

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