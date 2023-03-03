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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفعيل برنامج التعاون العلمي المصري الفرنسي وقبول مقترحات بحثية

اكادمية البحث العلمي
اكادمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية  الفرنسية، والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى،  عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025.


فى المجالات البحثية التالية:
1-Water : (sanitation, desalination, irrigation management)
2-Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars
3-Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C
4-Mathematics and their reaction
5-Physics
6-Earth and Space Sciences
7-Chemistry
8-Human Sciences and Humanities
9-Science Society ( tourism and Education)
10-Engineering Sciences (renewable energy)
11-Information, Communication, and Technologies( Multimedia)
Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)

 

واوضحت أنه لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على رابط الموقع :
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/mobility-projects-2/

 

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

واوضحت أنه يمكن التقديم ، من خلال رابط الموقع:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/ttpd-dlm/

 

كما ينتهى التقديم فى 15 مارس2023، ويهدف هذا البرنامج إلى إنتاج التكنولوجيا ونقلها وتوطينها من أجل تعزيز الشراكة الأكاديمية والصناعة ، من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تم تطويرها خلال السنوات الثماني الماضية .


واشارت إلى أنه من ضمن هذه المبادرات التحالفات المعرفية والتكنولوجية (KTA) ، ومكاتب التكنولوجيا والابتكار والتسويق (TICOs) ، والحاضنات التكنولوجية (INTILAC) وتعميق التصنيع المحلي (DLM).

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي تكنولوجيا Jobs Education

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