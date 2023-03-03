لطلاب جامعة عين شمس ..انطلاق ملتقى التوظيف بحضور 50 شركة

تطلق جامعة عين شمس الملتقي السنوي للتوظيف للطلاب والخريجين تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، بحضور أكثر من 50 شركة يقدمون مجموعة من الفرص في مختلف المجالات والتخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس، وذلك غدا السبت 4 مارس بمركز الابتكار وريادة الأعمال في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.



وحرصاً من جامعة عين شمس على دعم وتمكين المرأة المصرية و تقديراً لجهود المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، تنظم الجامعة " احتفالية يوم المرأة المصرية"



الاحتفالية من تنظيم وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة و أسرة من أجل مصر المركزية، وذلك خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٦ من مارس الجاري .

تتضمن الاحتفالية عدداً من الفاعليات من بينها ندوات وورش تدريبية و توعية صحية و حفلاً فنياً و معرضاً للفنون، إلى جانب تكريم النماذج الناجحة والمؤثرة من الفتيات والسيدات .