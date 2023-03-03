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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة عين شمس ..انطلاق ملتقى التوظيف بحضور 50 شركة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تطلق جامعة عين شمس الملتقي السنوي للتوظيف للطلاب والخريجين تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، بحضور أكثر من 50 شركة يقدمون مجموعة من الفرص في مختلف المجالات والتخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس، وذلك غدا السبت 4 مارس بمركز الابتكار وريادة الأعمال في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.


وحرصاً من جامعة عين شمس على دعم وتمكين المرأة المصرية و تقديراً لجهود المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠،   تنظم الجامعة  " احتفالية يوم المرأة المصرية"  


الاحتفالية من تنظيم وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة و أسرة من أجل مصر المركزية، وذلك خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٦ من مارس الجاري  .

تتضمن الاحتفالية عدداً من الفاعليات من بينها ندوات وورش تدريبية و توعية صحية و حفلاً فنياً و معرضاً للفنون، إلى جانب تكريم النماذج الناجحة والمؤثرة من الفتيات والسيدات .

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