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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقرر فتح سفارة لها في تركمانستان

إسرائيل تقرر فتح
إسرائيل تقرر فتح سفارة لها في تركمانستان

قالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المتوقع أن يغادر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قريبًا إلى تركمانستان - الدولة الواقعة في وسط آسيا التي تشترك في حدود طويلة مع إيران - لافتتاح رسمي لسفارة إسرائيلية دائمة في العاصمة عشق أباد.

وستكون السفارة أقرب بعثة إسرائيلية رسمية من الحدود الإيرانية، على بعد حوالي 12 ميلاً فقط.

وتهدف زيارة كوهين إلى تركمانستان وافتتاح السفارة إلى إرسال رسالة إلى إيران مفادها أن "إسرائيل لها نفوذ حاضر ومتزايد في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي لـ "يسرائيل هيوم" إن "العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان مهمة واستراتيجية، وهي جزء من نشاط يهدف إلى تعزيز العلاقات مع المنطقة بأسرها".


وتابع: "سنواصل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، من بين أمور أخرى في مجالات الصحة والدفاع الإلكتروني".

وأكد على أن "افتتاح مبنى السفارة هو علامة أخرى على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان ويمثل ثلاثين عاما من إقامة العلاقات بين الدول".

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