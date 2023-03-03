غدا.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع غدًا السبت الموافق 4 مارس الجاري على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

لافتاً إلى أهمية تنظيم زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية تعريف المربيين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات والفعاليات فضلاً عن التنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية لتوفير التسهيلات وأوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة لتوفير الرعاية البيطرية ووقاية الثروة الحيوانية من الأمراض وتنميتها وزيادة انتاجيتها.

وأوضح الدكتور صلاح علي مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط إن فعاليات الحملة تهدف إلى تحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادي المتصدع) لافتاً إلى استهداف تحصين 112 ألف رأس أبقار وجاموس ، و47 ألف رأس أغنام وماعز ليكون إجمالي العدد 159 ألف رأس بالتحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة عن طريق لجان ثابتة ومتحركة من أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بالإدارات البيطرية في كافة مراكز المحافظة والتحرك من بيت لبيت فضلاً عن محطات مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ومحطة جامعة أسيوط والأزهر ورصد أي حالات إشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية ومكافحتها طبقاً للخطة الموضوعة وضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات.