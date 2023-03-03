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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 أشخاص يعتدون على آخر بالضرب اثر مشادة كلامية بينهم بالدقي

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (أحد المواطنين "مصاب بجروح قطعية بالرأس") بتضرره من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) ، لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء سيره بالسيارة قيادته حال تفاديه الإصطدام بأحد الأطفال بدائرة القسم.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهته أقر بقيام المبلغ بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته على إثر المشادة المشار إليها وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وزارة الداخلية النيابة العامة مديرية امن الجيزة مشادة كلامية قسم شرطة الدقي

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