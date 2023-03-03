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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح مسرحية ميمو.. هنا شيحة تؤدي مناسك العمر قبل مغادرتها السعودية

هنا شيحة
هنا شيحة

حرصت الفنانة هنا شيحة على تأدية مناسك العمرة، وذلك قبل مغادرتها الأراضى المقدسة والعودة إلى مصر عقب انتهاء عروض مسرحية ميمو.

ونشرت هنا شيحة صورة لها من أمام الحرم المكي عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وعلقت عليها قائلة:اللهم تقبل، اللهم بارك لي ولاهلي اجمعين وجميع عبادك .. ، اللهم انت مالك الملك، جبار القلوب، انت ارحم الراحمين، القوي الكريم، الواهب الهادي ، ارضي عنا وارضنا واجعلنا ممكن احببتهم فهديتهم، يا رب القلوب، انت اعلم بما في قلوبنا، انت اقرب منا الينا .. اعلم بنوايانا وسريرتنا .. اللهم تقبل.

 

أبطال مسرحية ميمو

 "ميمو" بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان وتأليف ضياء محمد اخراج هشام عطوه وإنتاج حمدى بدر ومن المقرر عرضها خلال الأيام القليلة القادمة.

 

هنا تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة، وعيد زواج والديها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

 

ونشرت هنا شيحة صورًا من الطفولة لعائلتها، وعلقت كاتبة: “حبيبتي حلولاااا اختي وتوأم روحي .. عيدك اليوم احلي عيد .. جيتي في عيد زواج مامي وبابي .. تتويج للحب فانت الحب .. انت الحنية .. انت الطيبة .. احلي حلا وانتي الحلا كله .. كل سنه وانتي طيبة .. وامي وابي انتم الحياه والدنيا .. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والامان .. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وامان”.

هنا شيحة مناسك العمرة مسرحية ميمو الحرم المكي أبطال مسرحية ميمو

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