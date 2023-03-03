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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كتابة أهدافك حسب الأولويات.. تعرف على أسباب النجاح.. تفاصيل

صدى البلد

عرضت قناة كيف الفضائية تقريرا عن التخطيط بشكل جيد  لضمان النجاح وتحقيق الأهداف في الحياة العملية.

كيف تخطط لحياتك بنجاح عليك الالتزام بعدة عوامل.


أولا. أكتب جميع امنياتك في كل جوانب الحياة

ثانياً. ابدأ في كتابة أهدافك حسب الأولويات

ثالثا. أكتب أسباب اختيارك لهذه الأهداف وكيف ستؤثر في حياتك.

رابعاً. قم بكتابة خطة تطوير وتنفيذ سنوية لتحقيق هذه الأهداف

خامسا. قم بكتابة خطط أسبوعية ويومية ودون فيها المهام التي  ستساعدك على تحقيق الأهداف السنوية بعيدة المدى.

سادسا. اقرأ الخطة السنوية من حين لآخر واضف عليها اي تعديل تحتاج له.

سابعا حافظ على حماسك ونشاطك واعطي نفسك وقت للتأمل والتخيل والاسترخاء.

ثامنا. عود نفسك على تحمل المسؤوليات.

تاسعا. اجعل التطور والتغيير للأفضل هدفك الدائم.

تحقيق التخطيط خطة تطوير أهداف نشاط أسرار نجاح

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