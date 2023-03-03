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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

2.4 مليون دولار.. ننشر بنود عقد سامسون أكينيولا مع الزمالك| تفاصيل مثيرة

صدى البلد

حصل موقع “صدي البلد”، على صورة عقد سامسون أكينيولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويحصل اللاعب على 2 مليون و423 ألف دولار مقسمة على أربع مواسم، حيث يحصل في الموسم الأول على 576 ألفًا و930 دولارًا؛ يحصل اللاعب منها على قسط أول بواقع 269 ألفًا و230 دولارًا، ثم يحصل خلال الموسم الأول على عشرة أقساط كل قسط 30 ألفًا و770 دولارًا.

وفي الموسم الثاني من عقد اللاعب يحصل على 538 ألفًا و466 دولارًا، ويحصل في القسط الأول على 153 ألفًا و846 دولارًا، ثم يحصل على الباقي بواقع عشرة أقساط كل قسط 38 ألفًا 462 دولارًا.


ويأتي الموسم الثالث من عقد اللاعب، حيث يحصل اللاعب على 615 ألف و386 دولار، القسط الأول منها عبارة عن 153 ألفًا و846 دولارًا، ثم يحصل خلال باقي الموسم على عشرة أقساط كل قسط 46 ألفًا و154 دولارًا.

وفي الموسم الرابع من عقد اللاعب يحصل اللاعب على 692 ألفًا 306 دولارات، ويحصل في القسط الأول على 153 ألفًا و846 دولارًا، ثم يحصل على عشرة أقساط كل قسط 53 ألفًا 846 دولارًا.

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