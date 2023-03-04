بركات يوجه رسالة لمهاجم الزمالك: لازم تساعد نفسك

علق محمد بركات على تراجع مستوى سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيف الجزيري لازم يساعد نفسه، آخر 14 ماتش في الدوري مسجل في مباراة واحدة بس".

وأضاف: "لازم سيف الجزيري يرجع لمستواه، والجزيري قبل ما يروح كأس العالم حاجة وبعد ما جه حاجة تانية".

وواصل: "لازم تراجع مستوى الجزيري نعرف سببه، ولازم تركيزه يرجع تاني".

واختتم: " بعد تراجع مستوى الجزيري ايه المانع لما تدي الفرصة لناصر منسي، ممكن تحمي سيف الجزيري عشان في ضغوط عليه سواء من المسؤولين في الزمالك أو الجمهور، ممكن تريحه أو ترفع الضغط عنه".