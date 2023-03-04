أكثر أمانا.. مزايا وعيوب الإجهاض الجراحي

قبل الإجهاض الجراحي ، من المرجح أن يشرح لك طبيب أمراض النساء كل شيء عن الإجراء أثناء الاستشارة بعد تحليل حالتك الصحية وحالة الحمل ، قد يعطيك الطبيب أيضًا بعض الإرشادات حول كيفية الاستعداد للإجهاض والإجهاض له مزيا وعيوب فما هي .

ما هي مزايا وعيوب الإجهاض الجراحي؟



ووفقًا للتقارير الطبية بحسب ما نشره موقع هيلثي، فإن الإجهاض الجراحي ينجح في أكثر من 98 بالمائة من الحالات ، بينما في 2 بالمائة فقط من الحالات ، قد تحتاج النساء إلى تدخل آخر أو إجراء جراحي متكرر. قد تشمل مزايا الإجهاض الجراحي ما يلي:

يعتبر الإجهاض الجراحي أكثر فعالية من الإجهاض الدوائي.

الإجراء له معدل فشل أقل من إنهاء الحمل بالأدوية.

يمكن إجراء الإجهاض الجراحي في وقت لاحق من الحمل مقارنة بالإجهاض الدوائي.

يتم إجراء العملية في يوم واحد ويمكن للمرأة العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

شدة النزيف والتشنج أقل بكثير مقارنة بالإجهاض الدوائي.

يتضمن الإجهاض الجراحي نزيفًا أقل ، وبالتالي يعتبر إجراء علاج أكثر أمانًا وجدوى للإناث المصابات بفقر الدم (نقص الحديد).

التعافي بعد الإجهاض الجراحي سريع جدًا ، وفي معظم الحالات ، يمكن للمرأة أن تستأنف أنشطتها الطبيعية في غضون يوم أو يومين.

إن عيوب الإجهاض الجراحي أقل بكثير من الإجهاض الدوائي ، ومنها:

الإجهاض الجراحي أغلى من الإجهاض الدوائي

إذا لم يتم إجراؤها من قبل أطباء متمرسين وخبراء ، فقد يؤدي الإجراء إلى حدوث عدوى في موقع الجراحة.