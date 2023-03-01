تحت شعار «صعيد بلا سرطان».. انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للأورام بالأقصر|صور

نظّم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر المؤتمر السنوي الثالث للمستشفي، والذي يعقد فى الفترة من 1 حتى 3 الجاري تحت شعار "صعيد بلا سرطان"، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي.



وتحدّث دكتور عادل العدوى، وزير الصحة السابق، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة شفاء الاورمان، فى افتتاح المؤتمر، أن مستشفى شفاء الأورمان من أهم الصروح الطبية لتقديم الخدمة العلاجية للمرضي في محافظات الصعيد للتخفيف عنهم من عناء السفر، وعلاجهم باحدث ما توصل اليه العلم في مجال الاورام، موضحا أن هذه الفكرة من اهم افكار المجتمع المدنى، في تقديم الخدمات العلاجية، موضحا أن هناك ادوار عديدة لها دور فى نشر الخبرات وتلقى الخبرات وعقد المؤتمرات بمشاركة منظمات وجمعيات لها باع طويل في مجال الاورام.



واضاف ان الفترة الحالية تشهد جهودا غير عادية في اطار التعاون بين الخبراء والمتخصصين في محال الاورام موضحا أن احدث الاحصائيات تؤكد اصابة من 130 الى 140 الف مريض سنويا، لافتا الى أن هذه المجهودات تصب في صالح المرضي ، ويكون المستشفى دائما على قدر توقع المرضي ومقدمى الخدمة الطبية

وقال الدكتور عماد شاش، مدير المؤتمر، إنه تم دعوة نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين للمؤتمر من مختلف دول العالم من كلا من: امريكا ، فرنسا، المانيا، المغرب ، السودان، غانا، تنزانيا وعدد من الدول الافريقية، لتسليط الضوء علي أحدث ما توصل إلية العلم الحديث في أساليب تشخيص وعلاج السرطان ، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية واستعراض طرق العلاج في مختلف مراكز الاورام العالمية.

وأضاف ان الجمعيات المشاركة في المؤتمر، الجمعية المصرية للسرطان، الجمعية المصرية لعلوم الاورام، الجمعية العربية للرابطة العربية لأطباء الاورام، المعهد القومى للاورام بأمريكا ، الجمعية العمانية لسرطان الاورام، لافتا الى ان المؤتمر، يحتوى علي محاضرات في كافة تخصصات الاورام ؛ الجراحية ، الاشعاعية ، علاج الاورام الصلبة وأمراض الدم ، الاشعة التشخيصية ، الصيدلة الاكلينيكية، التخدير وعلاج الألم، والرعاية المركزية الفائقة لمرضي السرطان.

فيما اوضح الدكتور هانى حسبن، المدير التنفيذى لمستشفى شفاء الاورمان، أن المؤتمر ؛ يستعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في طرق التشخيص وعلاج الأورام السرطانية المختلفة في مختلف الاعمار، كما سيتم عقد عدد من ورش العمل المختلفة قبل المؤتمر، وسيتم تدريب المحاضرين علي أحدث التقنيات المستخدمة علي مستوي العالم في تشخيص وعلاج السرطان، موضحا أن المؤتمر سيحاضر به نخبة من اساتذة الاورام والبحث العلمي بمصر والعالم، وذلك في إطار اهتمام مستشفي شفاء الاورمان بالجانب العلمي وحرصها على معرفة كافة المستجدات المتعلقة في مجال الاورام وكذلك الاستفادة من خبرات وتجارب المحاضرين وكبار أساتذة الاورام في مصر والعالم ، وأكد أن فعاليات المؤتمر ستتضمن اعتماد البرنامج العلمي للمؤتمر من المؤسسة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.

فيما أكد الدكتور احمد مجدى ، استاذ مساعد طب الاورام واورام الدم بالمعهد القومى للاورام، أن المؤتمر يساعد على المشاركة في تبادل الخبرات بين مراكز الاورام بمصر والدول المختلفة ، كما ان المؤتمر بخاطب مقدمى الخدمة لمرضي الاورام بداية من التمريض يخاطب جميع مقدمى الخدمة لمرضي الاورام بداية من أطقم التمريض مرورا بصغار الأطباء والاستشاريين وذلك يساعد على تحسين وتقديم أفضل خدمة لمرضي الاورام.

وأضاف ان المؤتمر يقدم ما هو جديد من طرف العلاج العالمية للسرطان مثل العلاج المناعى والعلاج الموجه وطرق العلاج الاشعاعى الجديدة والجراحات المتقدمة وذلك يساعد على زيادة التوعية بالسرطان بالاكتشاف المبكر وعلاج المرضي في مراحل قابلة للشفاء.

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