طالب متفوق بكلية التكنولوجيا يعمل في صناعة الفخار بقرية الفرستق |فيديو

التقى الإعلامي جابر القرموطي أثناء جولته في ورشة لصناعة الفخار بقرية الفرستق بمركز بسيون بمحافظة الغربية بالطالب محمد عبدالفتاح بالفرقة الثانية في كلية التكنلوجيا بالمحلة الكبرى الذي رغم دراسته يعمل يومين أو ثلاثة في الأسبوع في صناعة الفخار بجانب دراسته.

وقال محمد عبدالفتاح خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "cbc"، انه على استعداد للعمل أيضا في فترة اجازته وحتى بعد تخرجه من الكلية وسيستمر في عمله بصناعة الفخار.

حصوله على تقدير امتياز

واكد محمد على سعيه هذا العام للحصول على تقدير "امتياز" للسنة الثانية على التوالي بعد أن حصل على نفس التقدير في عامه الأول بالكلية.