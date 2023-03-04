عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع سعر النفط عالميا بأكثر من 1%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات جلسة أمس الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية.

وجاءت مكاسب النفط بدعم من التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% إلى 85.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 13 فبراير، كما صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.9% مسجلاً 79.68 دولار للبرميل، مسجلاً ثالث أكبر مكاسب أسبوعية في 2023.

وتلقت أسعار النفط دعمًا من نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر وسط نمو نشاط الصناعات التحويلية، كما تتجه واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بقوة توقعات الطلب مع انتعاش التصنيع في الصين

صمود صادرات النفط الروسي

حافظت صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا على صمودها خلال فبراير، إذ عثرت البلاد على مشترين جدد رغم التفعيل الكامل للقيود الغربية.

يتابع مراقبو سوق النفط بشكل وثيق بيانات التصدير الروسية لرصد مؤشرات لاضطرابات عقب حظر الاتحاد الأوروبي ومعظم دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لأغلب الواردات المنقولة بحراً من النفط والوقود تنديدًا بغزو أوكرانيا.

اعتمد المنتجون الروس على مشترين من أميركا اللاتينية وآسيا بمساعدة "أسطول الظل" المكون من ناقلات النفط، كما تكشف بيانات تعقب السفن.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات الوقود المنقول عبر البحر مع مطلع فبراير الماضي، أي عقب شهرين من وضع قيود على شحنات النفط الخام. تأتي هذه العقوبات بالإضافة لسقف أسعار شحنات روسيا التي ينبغي للبلدان الأخرى الالتزام بها، في حال كانت ترغب بالحصول على خدمات غربية.

ناقلات النفط سوق النفط الصناعات التحويلية الصين النفط العقود الآجلة سعر النفط اسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

رد فعل مثير من كهربا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

موضوعات متعلقة

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بقوة توقعات الطلب مع انتعاش التصنيع في الصين

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية لأعلى مستوى منذ مايو 2021

تعرف على سعر النفط عالميا اليوم الخميس

ترشيحاتنا

متى موعد ليلة النصف من شهر شعبان 2023؟.. الإفتاء: بعد 3 أيام

بعد ارتفاع أسعار المحروقات| سيارة SUV موفرة في البنزين جديدة

صدمة موجعة للأهلي ومنتخب مصر.. إصابة قوية تحرم نجم الأحمر من المشاركة

نشرة الفن |تامر حسني يتألق أمام جمهوره بجامعة عين شمس.. ويوري مرقدي يعود للغناء لهذا السبب

اخبار التوك شو.. تفاصيل النصب على المصريين فى 6 مليار جنيه.. نعش ميت يرفض الخروج من المسجد.. ما الذي حدث في مشاجرة آيتن عامر وطليقها ؟

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب المناطق الحدودية التركية - السورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ