ارتفاع سعر النفط عالميا بأكثر من 1%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات جلسة أمس الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية.

وجاءت مكاسب النفط بدعم من التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% إلى 85.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 13 فبراير، كما صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.9% مسجلاً 79.68 دولار للبرميل، مسجلاً ثالث أكبر مكاسب أسبوعية في 2023.

وتلقت أسعار النفط دعمًا من نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر وسط نمو نشاط الصناعات التحويلية، كما تتجه واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.

صمود صادرات النفط الروسي

حافظت صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا على صمودها خلال فبراير، إذ عثرت البلاد على مشترين جدد رغم التفعيل الكامل للقيود الغربية.

يتابع مراقبو سوق النفط بشكل وثيق بيانات التصدير الروسية لرصد مؤشرات لاضطرابات عقب حظر الاتحاد الأوروبي ومعظم دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لأغلب الواردات المنقولة بحراً من النفط والوقود تنديدًا بغزو أوكرانيا.

اعتمد المنتجون الروس على مشترين من أميركا اللاتينية وآسيا بمساعدة "أسطول الظل" المكون من ناقلات النفط، كما تكشف بيانات تعقب السفن.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات الوقود المنقول عبر البحر مع مطلع فبراير الماضي، أي عقب شهرين من وضع قيود على شحنات النفط الخام. تأتي هذه العقوبات بالإضافة لسقف أسعار شحنات روسيا التي ينبغي للبلدان الأخرى الالتزام بها، في حال كانت ترغب بالحصول على خدمات غربية.