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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دقن وشعر وحجاب وجلباب صعيدي.. تعرف على نيولوك النجوم في دراما رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد موسم رمضان القادم العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية المختلفة، لذلك يحرص كل فنان على الظهور بشكل مختلف للفت وجذب انتباه المشاهد، وهو ما جعل هناك أكثر من نيولوك مختلف خلال هذا الموسم كان أبرزهم نيولوك الفنان محمد سعد فى مسلسله الجديد الحاج إكسلانس.

 

نيولوك محمد سعد فى الحاج إكسلانس

وظهر محمد سعد مؤخرا فى إحدى اللقاءات التلفزيونية باللوك الذي يظهر به خلال موسم رمضان ضمن أحداث مسلسله الجديد الحاج إكسلانس، حيث اعتمد فى اللوك الجديد على ترك دقنه وشعره لتتناسب مع الشخصية التى يقدمها فى المسلسل وهي شخصية الحاج حناوى الذى سبق وقدمها فى فيلم كركر.

 

تفاصيل مسلسل محمد سعد الجديد

 مسلسل الحاج إكسلانس بطولة محمد سعد وصلاح عبدالله وأحمد فتحي وويز وجيهان خليل وإخراج إبرام نشأت.

 

محمد سعد

شعر محمد ممدوح فى مسلسل رشيد

وأيضا من الفنانين الذين حرصوا على الظهور فى مسلسلاتهم بنيولوك مختلف الفنان محمد ممدوح فى مسلسله الجديد رشيد، حيث ظهر وهو تاركا لشعره ليتناسب مع الشخصية التى يقدمها فى المسلسل بجانب ريهام عبد الغفور.

 

تفاصيل مسلسل رشيد

جدير بالذكر أن “رشيد” من بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، ومن إنتاج E producers عبدالله أبو الفتوح.

 

محمد ممدوح

حجاب منى زكي 

وأعتمدت منى زكي فى مسلسلها الجديد تحت الوصاية، على نيولوك جديد مختلف تماما عما اعتادت الظهور به خلال الفترة الماضية حيث ظهرت وهي ترتدي حجاب ليتناسب مع شخصيتها التى تقدمها فى المسلسل وهي شخصية إمراة تعاني من العديد من المشاكل الأسرية بعد وفاة زوجها.

 

تفاصيل مسلسل تحت الوصاية

 

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

 ويشارك في بطولة مسلسل “تحت الوصاية” بجانب مني زكي، ونسرين أمين، ورشدي الشامي، ودياب، ومها نصار، وخالد كمال، والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف خالد وشيرين دياب.

 

منى زكي

نيللى كريم بالصعيدي

وفاجأت نيللى كريم جمهورها بظهورها فى البوستر الدعائى للمسلسل، بالزى الصعيدي ، حيث تجسد فى مسلسلها الجديد عملة نادرة شخصية إمراة من صعيد مصر.

 

تفاصيل مسلسل عملة نادرة

نيللى كريم

مسلسل «عملة نادرة» يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر، و ندى موسى، و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل،و هشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

 

مي عز الدين بملابس يونانية 

أما الفنانة مي عز الدين فكانت إطلالتها مفاجأة لجمهورها، فبعد عرض البرومو الأول لمسلسل سوق الكانتو والتى تقوم ببطولته بجانب أمير كرارة، تصدرت مي عز الدين صفحات التواصل الإجتماعي بسبب إعجابهم باللوك التى ظهرت به مي عز الدين فى هذا المسلسل.

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن مي عز الدين تجسد فى هذا المسلسل شخصية فتاة يونانية تعيش فى مصر فى العقد الثاني من القرن الماضي، وهو ما جعلها تعتمد هذا اللوك الذي يعد مفاجأة للجميع.

مي عز الدين

تفاصيل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

موسم رمضان القادم نيولوك الحاج إكسلانس محمد سعد محمد ممدوح مسلسل رشيد مسلسل تحت الوصاية حجاب منى زكي مسلسل عملة نادرة مسلسل سوق الكانتو

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